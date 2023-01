I tentokrát to byla od úvodní sady vyrovnaná bitva, kterou tradičně rozhodovaly maličkosti. Do vedení šli po prvním setu domácí, kteří ho vyhráli 25:22. Největší zásluhu na tom měl univerzál Schouten, jenž dvěma esy a dalším skvělým servisem napomohl domácím k dílčímu úspěchu.

Karlovarsko však disponuje kvalitním kádrem a během druhé sady šlo do vedení 14:13, když následně zamířil na servis univerzál Kewin Sasak, který nasměroval Vary k vítězství 25:19.

Ve třetím setu byla k vidění opět vyrovnaná bitva, a to do stavu 10:10. Poté Karlovarsko vsadilo na servis a ten rozhodl o výhře 25:16. Lvi však zmobilizovali ve čtvrtém setu své volejbalové síly a díky své bojovnosti v poli a skvělému podání dotáhli set do výhry 25:20. Na pořad tak přišel tie-break, ve kterém se tentokrát přiklonila štěstěna na stranu Lvů, kteří ho vyhráli v poměru 15:13.

„Ve hře jsme byli malinko lepší, ale s takovou kvalitou přihrávky jsme nemohli zvítězit. Čelili jsme sice výbornému servisu, ale těch es bylo vážně moc,“ narážel karlovarský trenér Jiří Novák na dvanáct es v podání týmu z hlavního města. Karlovarsko tak muselo skousnout třetí porážku, kterou odstartovalo náročných čtrnáct dní, během nichž odehraje čtyři zápasy.

VK Lvi Praha – ČEZ Karlovarsko 3:2 (25:22, 19:25, 16:25, 25:20, 15:13). Rozhodčí: Kovář, Spáčil. Diváci: 852. Praha: Todua, Schouten, Gabriel, McCarthy, Janouch, Čech, libero Moník (stř. Pliasetskyi, Kollátor, Kriško, Smith). Karlovarsko: Ihnát, Weir, Sasak, Juhkami, Patočka, Keemink, libero Pfeffer (stř. Wiese, Pastrňák, Lamanec, Kasan).