/FOTO, VIDEO/ Volejbalistky VK Realistic Karlovy Vary dosáhly na další velký úspěch. Na mistrovství České republiky U16, které po tři dny hostil Přerov, urvaly hráčky z lázeňského města v silné konkurenci skvělé páté místo.

Volejbalistky VK Realistic Karlovy Vary braly na MČR pátou příčku. | Video: VK Realistic Karlovy Vary

Nabité tři dny zahájil výběr Realistiku pátečními bitvami, když prvním soupeřem byl Karlovým Varům Děčín. „Začátek jsme se hrozně trápili, holkám nic nešlo, nedařilo se nám ani v útoku ani na příjmu,“ narážel trenér VK Realistic Karlovy Vary Milan Bican na velkou nervozitu svého výběru v úvodním duelu mistrovství republiky.

Tu však následně hráčky z lázeňského města setřásly a nakonec nad Děčínem slavily výhru 2:1. „V následujícím utkání jsme dosáhli na výhru 2:0 nad Jirkovem, po kterém si holky začaly věřit, ale stále jsme byli výkonnostně zašpuntované,“ poukazoval Bican. První soutěžní den zakončily Karlovaračky bitvou s pražským Olympem, se kterým prohrály 0:2.

Zdroj: VK Realistic Karlovy Vary

„První set se odehrál jednoznačně v režii Olympu, ač herně to bylo už lepší, když jsme začátek malinko zaspali. Druhý set jsme se dokázali vyrovnat, táhli jsme to až do koncovky, bohužel jsme nedokázali set otočit v náš prospěch,“ neskrýval zklamání po prohře s pražským Olympem kouč Varů.

V sobotní den, pak čekaly hráčky Realistiku další tři vystoupení. „Všechny zápasy jsme dotáhli do tiebreaků,“ poukazoval Bican. Nejprve Západočešky nestačily na Rudolfov, kterému podlehly 1:2, následně pak opanovaly duely s Jihlavou a Libercem, nad kterými shodně slavily výhru 2:1.

„Po druhém hracím dnu jsme skončili ve skupině na třetím místě, což znamenalo, že půjdeme do bitvy se čtvrtým celkem ze druhé skupiny,“ připomněl karlovarský trenér, že jeho výběr čekalo v neděli krajské derby s Chodovem.

VK Realistic Karlovy Vary, kapitánka: Stela Winterová; hráčky: Tereza Mazůrková, Klára Bělohlávková, Lucie Přerostová, Laura Wernerová, Zuzana Matuchová, Kateřina Grbanová, Veronika Jarošová, Lucie Teturová, Alexandra Poláčková, Marie Zedníková, Justýna Černá; Sofie Laštůvková (hráčka SKŠ ZŠ Mikulova Praha), Tereza Grusová (hráčka SKV Ústí nad Labem). Trenér: Milan Bican; asistenti trenéra: Michal Mazůrek, Anna Bicanová.

„Po neskutečně vyrovnaném boji jsme dosáhli na výhru 2:0, čímž jsme se probojovali do zápasu o konečné páté místo,“ těšil Bicana velmi cenný skalp chodovského výběru.

Do boje o konečnou pátou příčku však opět vstoupily hráčky Realistiku nervózně, i přesto dokázaly duel. „I přes úvodní nervozitu to holky vzaly zodpovědně a po nejlepším výkonu zvítězily 2:0, čímž jsme tak brali krásné 5. místo,“ pochvaloval si velký úspěch Bican.

Tím tak hráčky Karlových Varů udělaly v rámci vrcholu sezony úspěšnou tečku. „Holkám moc děkujeme za úžasnou reprezentaci klubu. Obrovské díky patří také rodičům, sourozencům, kamarádům za skvělou podporu přímo na místě. Máme skvělou základnu fanoušků a my si jí neskutečně vážíme,“ doplnil závěrem Bican, kterému kryly po tři dny záda asistenti Michal Mazůrek a Anna Bicanová.

Zdroj: VK Realistic Karlovy Vary

1/15 Zdroj: VK Realistic Karlovy Vary/Kamil Bělohlávek Volejbalistky VK Realistic Karlovy Vary braly na MČR pátou příčku. 2/15 Zdroj: VK Realistic Karlovy Vary/Kamil Bělohlávek Volejbalistky VK Realistic Karlovy Vary braly na MČR pátou příčku. 3/15 Zdroj: VK Realistic Karlovy Vary/Kamil Bělohlávek Volejbalistky VK Realistic Karlovy Vary braly na MČR pátou příčku. 4/15 Zdroj: VK Realistic Karlovy Vary/Kamil Bělohlávek Volejbalistky VK Realistic Karlovy Vary braly na MČR pátou příčku. 5/15 Zdroj: VK Realistic Karlovy Vary/Kamil Bělohlávek Volejbalistky VK Realistic Karlovy Vary braly na MČR pátou příčku. 6/15 Zdroj: VK Realistic Karlovy Vary/Kamil Bělohlávek Volejbalistky VK Realistic Karlovy Vary braly na MČR pátou příčku. 7/15 Zdroj: VK Realistic Karlovy Vary/Kamil Bělohlávek Volejbalistky VK Realistic Karlovy Vary braly na MČR pátou příčku. 8/15 Zdroj: VK Realistic Karlovy Vary/Kamil Bělohlávek Volejbalistky VK Realistic Karlovy Vary braly na MČR pátou příčku. 9/15 Zdroj: VK Realistic Karlovy Vary/Kamil Bělohlávek Volejbalistky VK Realistic Karlovy Vary braly na MČR pátou příčku. 10/15 Zdroj: VK Realistic Karlovy Vary/Kamil Bělohlávek Volejbalistky VK Realistic Karlovy Vary braly na MČR pátou příčku. 11/15 Zdroj: VK Realistic Karlovy Vary/Kamil Bělohlávek Volejbalistky VK Realistic Karlovy Vary braly na MČR pátou příčku. 12/15 Zdroj: VK Realistic Karlovy Vary/Kamil Bělohlávek Volejbalistky VK Realistic Karlovy Vary braly na MČR pátou příčku. 13/15 Zdroj: VK Realistic Karlovy Vary/Kamil Bělohlávek Volejbalistky VK Realistic Karlovy Vary braly na MČR pátou příčku. 14/15 Zdroj: VK Realistic Karlovy Vary/Kamil Bělohlávek Volejbalistky VK Realistic Karlovy Vary braly na MČR pátou příčku. 15/15 Zdroj: VK Realistic Karlovy Vary/Kamil Bělohlávek Volejbalistky VK Realistic Karlovy Vary braly na MČR pátou příčku.