Karlovy Vary – Soutěž má za sebou dva závody, Chodov a Prunéřov, příští je na programu 11. července, kdy čeká závodníky triatlon Aš.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / František Géla

Aktuální pořadí po dvou závodech

junioři do 19 let: 1. Kryštof Grundler (Triatlet) 100;

muži do 39 let: 1. Robert Franc (Slavia KV) 182, 2. Michal Havlíček (ACES Team) 172, 3. Petr Klíček (Karlovy Vary) 168, 4. Tomáš Báča (AC Start) 100, 5.-6. Jiří Štěrba (AC Start) a Tomáš Soukup (Ašští bajkeři) po 95; 7. Tomáš Kamaryt (Slovan KV) 92, 8.-9. Petr Cais (Sokol KV) a Ondra Matějíček (AC Start) po 90, 10. Lukáš Trapp (AC Start) 89;

muži do 49 let: 1. Martin Smolík (Slavia KV) 200, 2. Bohdan Hofreiter (ACES Team) 190, 3. Luboš Racek (ACES Team) 182, 4. Zdeněk Procházka (ACES Team) 92, 5. Petr Fischer (Aš) 90, 6. Petr Mrva (Kynšperk) 89;

muži nad 50 let: 1. Michal Landiga (Slavia KV) 200, 2. Olda Dvořák (Triatlet) 190, 3.Manfred Krassa (ŠAK Chodov) 92, 4. Luboš Bloudek (Karlovy Vary) 90;

juniorky do 19 let: 1. Bára Hovorková 100, 2. Lenka Látová (obě AC Start) 95;

ženy do 34 let: 1. Radka Lelková (Triatlet) 195, 2. jana Štíplová (Triatlet) 187, 3. Milada Štecherová (LK Jasan Aš) 100, 4. Martina Aišmanová (Cheb) 92, 5. Kateřina Uhlíková (Karlovy Vary) 90, 6. Lenka Jandová (TRI Cheb) 89;

ženy nad 35 let: 1. Martina Kabilová (TRI Cheb) 200, 2. Helena Vrbická (Triatlet) 185, 3. Mirka Špalková (Cyklosport Cheb) 95, 4. Irena Šípová (Triatlet) 92 bodů.