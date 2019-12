Po důležité výhře na palubovce českobudějovického Jihostroje čeká Karlovaráky další velká výzva. Dnes, tedy ve středu 18. prosince, se představí Karlovarsko od 19 hodin v odvetném duelu Challenge Cupu – Vyzývacího poháru na palubovce běloruského Stroitel Minsk, kdy v barvách týmu ze západu Čech bude tvrdit volejbalovou muziku Lukáš Vašina.

Máte za sebou velmi důležité vítězství na palubovce Jihostroje, kde jste prohrávali 0:2 na sety, nakonec jste vyhráli 3:2, jak byste utkání hodnotil?

Utkání hodnotím pozitivně, jelikož jsme vyhráli další těžký zápas, který se pro nás nevyvíjel dobře a ve kterém jsme se dva sety trápili na servisu a v obraně. V dalších třech setech nám začal jít servis i obrana jak na síti, tak v poli, jsem opravdu moc rád za toto cenné a hlavně důležité vítězství!

Na odpočinek nemáte příliš času, čeká vás náročná cesta do Běloruska, kde budete usilovat o postup do další fáze Challenge Cupu, jak je prosincový program náročný?

To je pravda, snažíme se pravidelně regenerovat, abychom byli připraveni na další utkání, protože víme, že nás v Bělorusku nečeká nic lehkého. Myslím si, že dvě utkání v týdnu, to není nic zvláštního, jen se méně trénuje (úsměv).

První utkání s Minskem jste až na první set zvládli velmi dobře, i přesto Stroitel prokázal svou volejbalovou sílu, jak byste s odstupem času utkání hodnotil?

Bylo to velmi těžké utkání, první set se nám vůbec nevydařil, přišlo mi, že jsme čekali na to, co soupeř předvede a jakou hru bude předvádět. Od druhého setu jsme začali hrát svou hru, která by nás měla zdobit, a děkujeme všem fanouškům za úžasnou podporu, pro nás to bylo hodně důležité vítězství.

V Bělorusku vás nebude čekat nic lehkého, co tedy bude hrát důležitou roli, která vás dovede k druhému vítězství?

Určitě zásadní bude taktika od našich trenérů, kteří nás na soupeře připravují, a také bude hodně záležet na našem výkonu. Pokud budeme hrát, jak umíme, tak bychom mohli postoupit!

Osmifinále: Ve hře je dánský Gentofte Volley a rumunský Volei Municipal Zalau

CEV Challenge Cup. Volejbalisté Karlovarska budou dnes bojovat o postup v rámci Vyzývacího poháru. Od 19 hodin se utkají na palubovce běloruského Stroitel Minsk o postup mezi nejlepších šestnáct týmů Evropy. První utkání přetavili svěřenci karlovarského trenéra Jiřího Nováka v cennou výhru 3:1. V odvetném utkání je však nečeká nic jednoduchého. Pokud Karlovarsko zvládne vítězně i druhý duel, narazí v další fázi na vítěze souboje mezi rumunským Volei Municipal Zalau a dánským Gentofte Volley.