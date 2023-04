„Já jsem moc spokojený. Vydrželi jsme celý zápas hrát agresivně. Když se nám něco nepovedlo, tak jsme na to nemysleli a hráli jsme dál,“ rozdával úsměvy po odvrácení pražského mečbolu karlovarský trenér Jiří Novák. A nebylo divu. Tentokrát diktovali tempo duelu Varáci, kteří v některých pasážích duelu na palubovce haly míčových sportů dominovali.

„Vyšla nám i sázka na čtyři kluky do základu z loňské sezóny, kteří si už play-off prošli,“ narážel Novák na Zajíčka, Wieseho, Pfeffera či Ihnáta. Velkou podporu však Karlovy Vary zaznamenaly i v hledišti. „Chci taky moc poděkovat divákům, kteří nás tlačili v těžkých chvílích a v podstatě nás nenechali spadnout dolů,“ upozorňoval Novák na podporu v míčovce. „To vítězství patří jim,“ říká Novák.

Skvělá práce. Vary zažily zmrtvýchvstání, naděje na finále stále žije

Karlovarsko má teď před sebou čtvrté semifinálové vystoupení, které odehraje v pátek 14. dubna od 18.00 hodin v pražské Unyp Aréně, ve které bude odvracet druhý mečbol v rukou Lvů.

„Klíč máme, tak to musíme zkusit znovu v Praze,“ nabádá kapitán Karlovarska Daniel Pfeffer navázat na výkon z třetí semifinálové bitvy, který by mohl zajímavou sérii ještě více zdramatizovat.

Pokud však Vary prohrají, sezona pro ně končí, v opačném případě, by se série navrátila zpět do Karlových varů, kde by byl na programu rozhodující pátý duel, ve středu 19. dubna od 17.00 hodin.