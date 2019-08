„Výprava byla velmi vydařená, žádný z jezdců nepropadl, většina si naopak dovezla i cenné kovy,“ poukazuje trenérka Jana Lahodná.

Jako první slavilo úspěch skokové družstvo na pony do 135 KVH ve složení Tereza Kašparová (pony Amálka16), Jana Lahodná ml. (CarmenH), Rozálie Šímová (Bucinka) a Klára Hlaváčková (Sam19). „Po druhém kole mělo celkem pět družstev na svém kontě 0 trestných bodů a naše děti zvládly v těsném rozeskakování na čas vybojovat stříbrné medaile.“

S úspěchem pak pokračovaly i drezurní jezdkyně v kategorii 11 – 13 let, kde Lucie Javůrková (Mistrál 6) získala bronz a Natálie Ticová (Nior) páté místo.

V kategorii 8 – 10 let přidala Jana Lahodná ml. (Herry) svoji druhou, tentokrát bronzovou medaili.

„Poslední den se jely finálové jízdy ve skocích,“ přibližuje Jana Lahodná. V kategorii 11 – 13 let bodovala opět Tereza Kašparová (Eliška), po třech čistých kolech skončila na třetím místě. V kategorii 14 – 16 let startovala teprve 11letá Klára Hlaváčková (Cheynne), která obsadila celkově 6. místo. A ani družstvo na pony do 148 KVH se neztratilo. Ve složení Natálie Šímová (Mašlička), Natálie Hanousková (Hilda1), Kateřina Čurdová (Cody5) a Eliška Bezperátová (Shadow4) zajistilo karlovarské oblasti celkové sedmé místo.

„Nutno podotknout, že ač patříme k menším oblastem, snahou a úsilím našich jezdeckých klubů v posledních letech dokážeme konkurovat i oblastem velkým a silným a na mistrovstvích se ukazuje čím dál víc mladých karlovarských talentů. Držíme jim palce do dalších sportovních sezón,“ vzkazuje na závěr trenérka Jana Lahodná.