„Poprvé v historii jsme mohli běžet stejnou trasu jako v minulém ročníku bez jakýchkoliv změn. Navíc i letos jsme si udrželi mezinárodní punc, když se na závodě opět představili běžci z německého Plauenu,“ pochvaloval si za organizátory Václav Bechiňský.

A měl k tomu řádný důvod. Tentokrát totiž trasa řádně prověřila připravenost běžců. „Trasa hlavního závodu, která měřila 6,5 kilometru, zůstala stejná, letos však byla o něco těžší, protože celý týden pršelo, takže běžci se na některých místech potýkali s blátem, které však k podzimním krosovým závodům neodmyslitelně patří,“ poukázal Bechiňský. Celkem se čtvrtého ročníku zúčastnilo 87 běžců, z toho dvanáct dětí. Hlavní závod absolvovalo 75 běžců, z toho čtyřicet mužů a 35 žen. Nejstaršímu účastníkovi bylo 75 let, naopak nejmladšímu pak sedm.

„Loňský rekord, který byl 22:09, nebyl pokořen, i přesto absolutní vítěz kategorie mužů Michal Oplt zaběhl velmi kvalitní čas, a to 22:42. Přesně o čtyři minuty později pak dorazila do cíle absolutní vítězka kategorie žen Ulrika Schwalbe, která dokončila závod v čase 26:42,“ prozradil nejlepší běžce čtvrtého ročníku Bechiňský a závěrem pak dodal: „Poděkování patří běžcům, jejich doprovodům a všem ostatním, kteří závodu pomohli. Největší dík patří DDM Nová Role, bez nějž by zřejmě žádný závod nebyl. Poděkování také patří městu Nová Role a dalším sponzorům za jejich vstřícnost, děkujeme.“