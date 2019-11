Letos se klub ze západních Čech představí v Evropském poháru, kde by chtěl zúročit právě nabyté zkušenosti z Ligy mistrů. Tuto středu se Karlovaráci představí od 18 hodin v hale míčových sportů, ve které se jim postaví do cesty makedonský celek Vardar Skopje.

„Určitě se moc těšíme, je důležité reprezentovat český volejbal a náš klub ve volejbalové Evropě,“ přemítal na úvod trenér Karlovarska Jiří Novák. Jenže soupeř z Makedonie bude pro českého zástupce velkou neznámou.

„Nějaké poznatky o soupeři máme, i když nezastírám, že nebylo jednoduché je získat a nejsou úplně vypovídající,“ prozradil Novák. Karlovarsko si v extralize užívá volejbalovou euforii, když v sedmi duelech dokázalo dosáhnout na šest výher a pouze jednou prohrálo. „Fanoušci se mohou těšit na soupeře, který je tak trochu neznámou, a na další domácí utkání v Evropě. Do utkání samozřejmě nastoupíme v ten daný moment v nejsilnější sestavě, jelikož pro nás je postup prioritou,“ poukázal karlovarský trenér. Karlovarsko tak má před sebou další velkou bitvu, ze které chce vytěžit co nejvíce.

„Do utkání nastoupíme s cílem vytvořit si co nejlepší pozici do odvety pro postup do dalšího kola,“ dodal závěrem Novák.