Snovou sezonu za sebou mají pozemní hokejisté Litic. Plzeňané dosáhli v uplynulém ročníku extraligy na mistrovský titul a na skvělý úspěch by rádi navázali i v následující sezoně.

„Naším cílem je opět finálová čtyřka a udělat maximum pro obhajobu titulu. Soutěž se změnila, je to formát osmi týmů. V každém utkání bude proto tlak na výsledek, což je dobře,“ těší trenéra Litic Tomáše Levého.

Mistrovský tým se navíc může těšit na mezinárodní konfrontaci, na přelomu května a června se zúčastní evropského poháru.

„Jedná se o třetí nejvyšší evropskou soutěž, tzv. Trophy II. Ta bude velmi kvalitní, protože zde budou týmy z Irska, Walesu, Itálie, Portugalska, Dánska a Chorvatska. Zde je jasným cílem poprat se o postup do vyšší soutěže, ale moc dobře si uvědomuji, že může být po průběhu základní skupiny jasným a těžkým cílem soutěž vůbec udržet. Mužstva budou velmi vyrovnaná,“ upozorňuje Tomáš Levý, jehož tým se od srpna připravoval intenzivně na nový extraligový ročník.

„Příprava je pro nás v létě vždy kratší, hráči mají delší volno, protože v zimě se hraje halová soutěž. Máme za sebou výživný turnaj v Norimberku, kde jsme hráli převážně s německými druholigovými kluby. Byly to velmi vyrovnané duely. Snažíme se o herní změny, rýsuje se to zatím pomalu, ale doufám, že v průběhu podzimu se to postupně projeví,“ vysvětluje lodivod Litic, jenž bude pracovat s prakticky totožným kádrem.

„Změny byly minimální. Mrzí mne dlouhodobá absence Dominika Bystřického, který se zranil a bude chybět možná celou sezonu. Loni byl vyhlášen nejlepším českým juniorem a zranění ho zastavilo v rozletu. Teď je samozřejmě důležité, aby měl vše bez následků,“ říká Tomáš Levý, který věří, že Litice vstoupí do sezony vítězně. Dnes přivítají v domácím prostředí od 14.30 bratislavskou Raču.

„Rača je zajímavý tým se spoustou šikovných hráčů. Doplňuje je několik talentovaných juniorů z Mnichovic, což slovenskému týmu prospělo. Připravujeme se na vlastní hru. Chceme, aby kluci do hry zařazovali více pestrosti, takže doufám, že by se Rača měla připravovat spíše na nás,“ dodává s úsměvem Tomáš Levý.