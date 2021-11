A opět se do statistik zapsal nový vítěz. Po zásluze se jím stal Jakub Coufal v dresu Witte bike teamu Nejdek, který jako jediný dokázal stlačit výsledný čas pod hranici padesáti minut, přesněji doběhl v čase 0:49:58, čímž ovládl absolutní pořadí. Na druhém místě zakončil Rašovickou lávku kadaňský Jakub Stejskal a pomyslný bronz bral Tomáš Javornický z DBK Kadaň. Nejrychlejší ženou byla Petra Bulecová ze Žatce, která doběhla do cíle v čase 0:59:53.

Druhé místo obsadila mostecká Kateřina Kutílková a bronz si připsala na konto Eliška Kučerová z karlovarského Triatletu, která k tomu přidala i triumf v kategorii juniorek, kde si drží po čtyřech závodech druhé místo. Ale to nebylo ze strany běžců z Karlovarského kraje vše. V absolutním pořadí doběhl na páté pozici Radek Sedněv z Triatletu, v kategorii mužů A to bylo místo třetí.

Těsně za TOP 10, přesněji na jedenáctém místě, zakončil závod Pavel Čekan z Bike a běh Ostrov, který si navíc drží v průběžném hodnocení mužů A skvělé druhé místo. Třetí příčku si drží v průběžném hodnocení veteránů 1 František Brožek z Witte bike teamu Nejdek. Na bronzové příčce skončil na Rašovické lávce ve veteránech 2 Ivan Vrábel z Bike a běh Ostrov, který si drží v této kategorii i průběžnou třetí příčku.

Ve veteránech 3 si v Kadani doběhl pro druhé místo Vladimír Dica z TJ Bečov Slavoj, to si drží i po čtvrtém kole. V kategorii juniorů si připsal na účet bronz Lukáš Hamata z Triatletu a v juniorkách si nachlup stejně vedla Jana Děbnárová z KOME Kraslice.

Zimní běžecký pohár Kadaň – Rašovická lávka

Muži A: 1. Coufal Jakub (Witte bike team Nejdek, 0:49:58), 2. Stejskal Jakub (Kadaň, 0:51:09), 3. Sedněv Radek (Triatlet Karlovy Vary, 0:51:17); veteráni 1: 1. Javornický Tomáš (DBK Kadaň, 0:51:10), 2. Šupol Michal (Sweep Sport, 0:51:13), 3. Pleticha Richard (SKMP Kadaň, 0:52:53); veteráni 2: 1. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 0:51:42), 2. Zelenka Stanislav starší (DBK Kadaň, 1:01:37), 3. Vrábel Ivan (Bike a běh Ostrov, 1:03:02); veteráni 3: 1. Vopat Milan (DBK Kadaň, 0:58:52), 2. Dica Vladimír (TJ Slavoj Bečov, 1:07:59 ), 3. Bečka Miloslav (Ústí nad Labem, 1:18:35); ženy A: 1. Kutílková Kateřina (Most, 1:02:11), 2. Formanová Nikola (Běžci Chomutov, 1:07:25), 3. Podzimková Kamila (Běžecký klub F-C Kadaň, 1:08:07); veteránky 1: 1. Bulecová Petra (Žatec, 0:59:53), 2. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 1:04:39), 3. Razakowská Jana (DBK Kadaň, 1:09:02); veteránky 2: 1. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 1:03:38), 2. Vítková Zuzana (Most, 1:06:31), 3. Hudáková Helena (BK Žatec, 1:13:31); junioři: 1. Čech Tomáš (Běžecký klub F – C Kadaň, 0:55:25), 2. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 0:55:32), 3. Hamata Lukáš (Triatlet Karlovy Vary, 1:02:08), juniorky: 1. Kučerová Eliška (Triatlet Karlovy Vary, 1:03:16), 2. Děbnárová Jana (KOME Kraslice, 1:18:03), 3. Rosolová Karolína (VS Kadaň, 1:21:01 ).

TOP 10 muži: 1. Javornický Tomáš (Dobrovolný běžecký kroužek Kadaň, 2763), 2. Šindelář Martin (Hnízdil Team Kadaň, 2578), 3. Dvořák Stanislav (Běžecký klub F – C Kadaň, 2474), 4. Šupol Michal (Sweep Sport, 2464), 5. Čech Tomáš (Běžecký klub F – C Kadaň, 2359), 6. Čekan Pavel (Bike a běh Ostrov, 2351), 7. Zelenka Stanislav (Běžecký klub F-C Kadaň, 2106), 8. Panitz Erich (Most, 2102), 9. Brožek František (Witte bike team Nejdek, 1997), 10. Šipka Miroslav (Dolní Rychnov, 1978).

TOP 10 ženy: 1. Kutílková Kateřina (Most, 1328 bodů), 2. Podhorná Soňa (VS Kadaň, 1292), 3. Bulecová Petra (Žatec, 1247), 4. Vítková Zuzana (Most , 1230), 5. Maják Condori Ramos Bertha (Arequipa, 1219), 6. Razakowská Jana (DBK Kadaň, 1067), 7. Pikalová Kristýna (STG Strupčice, 1005), 8. Hrdličková Jana (Hladová kola Litvínov, 980), 9. Mutlová Eva (JM Mašina, 956), 10. Molnárová Kateřina (Běžecký klub F-C Kadaň, 888).