Repríza loňského semifinále volejbalové extraligy, ve které se proti sobě postavily v 11. kole VK ČEZ Karlovarsko a VK Lvi Praha, přinesla vše. V karlovarské hale míčových sportů se totiž servíroval nejen skvělý volejbal hodný play-off, ale také nebyla nouze o vypjaté momenty. Nakonec se z výhry radovali volejbalisté z hlavního města, kteří si z lázní odvezli výhru 3:1 na sety.

Liam Sketcher, trenér VK ČEZ Karlovarsko. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko/Aleš Bedlík

„Byla to velmi těžká hra, ve které jsme museli hodně bojovat,“ říkal po utkání karlovarský trenér Liam Sketcher. Už první sada přinesla v míčovce bitvu o každý míč. Týmy se během první části prvního setu střídaly až ve dvoubodovém vedení. V první sadě táhl Karlovy Vary především smečař Jakub Ihnát, který srovnával na 13:13 esem z úspěšného servisu.

vyrovnaná bitva dokráčela do vypjaté koncovky, do které vkročily lépe hráči z lázní, kteří šli do vedení 23:21, kdy se blýskl chytrou zalívkou Marino Marelić. Slibné vedení však Karlovy vary neudržely,když na druhé straně začal bodově řádit Oskar Madsen, který třemi body v řadě urval nasměroval Prahu k výhře 25:23.

„Oba týmy ukázaly, že umí hrát špičkový volejbal a rázně potrestat chyby soupeře,“ narážel Sketcher na ztracený úvodní set. Do druhé sady naskočili volejbalisté Karlovarska velmi dobře, když si vytvořilo sedmibodový náskok, když Matěj Pastrňák vytloukl blok Kollátora, čímž upravil skóre na 12:5.

Následně uspěl v souboji na bloku s Kollátorem Jakub Ihnát, který udržel pro Vary slibný náskok 15:8. A právě kapitán slovenské reprezentace ve službách Karlovarska navýšil vedení Západočechů po úspěšném útoku z pipu na 20:12. Tečku za setem, po kterém Vary vyrovnaly na 1:1, udělal Matěj Pastrňák, který set zakončil esem 25:17.

Třetí set rozehrála lépe Praha, která si vytvořila několika bodový náskok, ale ten hráči z lázní dokázali smazat, když se úspěšným blokem srovnal Thomas Carmody na 8:8. Tým Lvů si však postupně vybudoval šestibodový náskok, když se úspěšným blokem prezentoval Kollátor, který Praze zajistil vedení 15:9. Karlovarsko nesložilo zbraně a hostům se v koncovce setu přiblížilo na rozdíl bodu 19:20.

I třetí set tak musela rozhodnout vypjatá koncovka, do které šly týmy za nerozhodného stavu 22:22. Nakonec urvala set Praha, když dvakrát zachyboval na útoku Jakub Ihnát, a Vary tak prohrály 22:25. Čtvrtá sada přinesla vyrovnanou partii do stavu 6:6.

Posléze zachyboval v útočném snažení Spencer Olivier a hosté z hlavního města měli k dispozici osmibodový náskok, který nakonec přetavili ve vítězství 25:15, když tečku za utkáním obstaral úspěšným blokem McCarthy. „Je ale dobré vidět, že se dokážeme vyrovnat jednomu z nejlepších týmů a po tomto zápase víme, že můžeme vyhrát,“ našel pozitivum na prohře australský kouč ve službách Karlovarska.