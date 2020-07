Biatlonový areál Eduard bude hostit po dva víkendové dny, a to v sobotu 8. a neděli 9. srpna, první Master Weekend sezony 2020, který se bude konat v České republice.

Poprvé se navíc odehrají tato klání v Krušných horách v létě, což přidá závodům na atraktivitě. Přichystáno je tradičně hned několik výkonnostních kategorií. A bude se na co těšit, jelikož je biatlonový areál Eduard svým profilem ideální pro všechny věkové kategorie. Přichystány budou tyto trasy: Dril (5 km + 20 překážek+), Brutal (10 km+ 25 překážek+) a Masakr (15 km+ 30 překážek+). První dva závody startují v sobotu 8. srpna, ráno v 9 hodin bude zahájen nabitý víkend závodem Brutal, pak budou na programu od 13 hodin juniorské závody (7 překážek, 700 metrů) a poté odpoledne, přesněji ve 14 hodin, odstartuje kratší Dril. Neděli 9. srpna odstartuje v 9 hodin Masakr. Závodníci se mohou registrovat jednou registrací na celý Master Weekend, anebo si vybrat jednotlivé úrovně zvlášť na webových stránkách predatorrace.cz a vybrat si úroveň tratě v sekci závody. Děti mají možnost registrace i na místě nejpozději do 12 hodin v sobotu 8. srpna. Závodníci pak mohou využít parkování, stanování, úschovny i polních sprch v zázemí, vše zdarma. Na své si však přijdou i diváci, kteří tak mohou zhlédnout velmi zajímavé konstrukční překážky, šplh, různé varianty ručkování až po závěrečnou vlnu nebo skluzavku do vody. Dále pak uvidí zajímavé profily tratí a spoustu terénních překážek, které budou závodníci zdolávat.