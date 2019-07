Balaton - O víkendu dal letecký šampionát Red Bull Air Race premiérovým závodem na Balatonu, který byl zároveň předposledním v letošní sezoně, vale Evropě. Karlovarský pilot ve službách Team Spielberg si od maďarského města Zamárdi, kde se závodilo, odvezl devátou příčku, za což vyinkasoval pět bodů do celkového pořadí.

V sobotní kvalifikaci si Kopfstein doletěl pro 8. místo, které mu do Round of 14 přisoudilo Američana Michaela Gouliana. Nebýt sekundové penalizace, obsadil by karlovarský pilot třetí příčku, tak moc bylo startovní pole vyrovnané.