Akce je součástí projektu České unie sportu ČUS Sportuj s námi, jehož mediálním partnerem je Deník, a současně druhým závodem seriálu Zimní supercross.

„Uvidíme, jak účast ovlivní probíhající jarní prázdniny, očekáváme ovšem, že by mohlo dorazit přibližně šedesát dětí, které ´krosy´ jezdí. Současně jsou zváni všichni, kdo se budou nacházet poblíž, registrovat se lze i v pátek před závodem. Určitě by ale zájemci už měli na prkně něco umět. Na trati, kde pojedou, jsou technické pasáže, boule i klopené zatáčky. Sice bude uzpůsobená věku účastníků, ale stejně jde o trať, na které se poté uskuteční Český pohár,“ uvádí Lenka Dvořáková z oddílu Sport Club Fun.

Pro mladé snowboarďáky se trať otevře v 9 h. na prohlídku, od 9.30 do 11.30 se s jejími nástrahami bude moci každý seznámit v rámci tréninkových jízd. Ve 12 h. už z kopce vstříc cíli vyrazí první závodníci v rámci finálových rozjížděk. V 15.15 budou vyhlášeni vítězové.

„Hodnotíme zvlášť chlapce a děvčata, kategorie máme pro děti od sedmi do jedenácti let a pak pro rookies, to už jsou ti starší, od dvanácti do šestnácti let. Těšit se mohou na krásné skleněné poháry. Vše už je nachystané, teď jen doufáme, že nám vyjde počasí,“ informuje Ivana Dobišová z pořádajícího občanského sdružení Sport Club 2000.

„Zábavu si u nás určitě najdou i dospělí, kteří budou děti doprovázet. Mimo závodní trati si lze vyzkoušet slalom pro lyže i snowboard a také některé ´krosové´ překážky. V sobotu 23. února se na trati na Božím Daru představí vzácný host – dvojnásobná olympijská medailistka a mistryně světa Eva Samková,“ prozrazuje Lenka Dvořáková.