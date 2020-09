„Jsem moc rád, že jsme vyhráli, první zápas je vždycky těžký,“ poukazoval po utkání karlovarský kapitán Lukáš Ticháček.

Již v úvodním setu ukázalo Karlovarsko volejbalovou natěšenost a od prvního míče diktovalo tempo hry, když si během prvního setu vytvořilo několikabodový náskok, který nakonec přetavilo ve výhru 25:16.

Ve druhém setu se dostala do hry i Příbram, ale ani to Karlovarsko nezbrzdilo ve volejbalové jízdě pro druhý bod. To třetí set již byl více než vyrovnaný. Příbram nechtěla prodat kůži lacino a bojovala a dotáhla se v závěru třetího setu na Karlovarsko na rozdíl jednoho bodu, 22:21. „Asi nebylo potřeba tolik kazit podání, protože obrana na síti byla výborná a pochvalu zaslouží za tuto činnost celé družstvo,“ poukazoval Ticháček.

Karlovarsko však v závěru setu prokázalo svou sílu a po výsledku 25:22 si připsalo na konto první výhru v základní části extraligy.

„Máme za sebou úspěšný start do sezony. Snažili jsme se hrát bez chyby na servisu i na útoku a k tomu se přidala dobrá obrana. S tím jsem spokojen. Výhra 3:0 je super, ale rád bych viděl svůj tým agresivnější,“ hodnotil první vítězství svého týmu trenér Varů Jiří Novák.

VK ČEZ Karlovarsko – VK Příbram 3:0 (25:16, 25:20, 25:22). Rozhodčí: Rychlík, Činátl. Diváci: 325.

VK ČEZ Karlovarsko: Wiese, Wilson, Ticháček, Lux, Patočka, Indra, libero Pfeffer (stř. Vašina, Kočka, Gustavsson).

VK Příbram: Hladenko, Viiber, Böhm, Polák, Hulpach, Pavelka, libero Juračka (stř. Trojanowicz, Lopata, Kuchař, Peterka).