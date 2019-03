Očekávané semifinále druhé hokejové ligy je zde. Sokolovští hokejisté znovu své obličeje vyzdobí válečnými barvami a vyrazí do boje. „Máme v kabině skvělou náladu, zároveň ale pracujeme na detailech, které budou rozhodovat tuto sérii. Jsme pokorní, ale zároveň sebevědomí,“ říká odchovanec Baníku Petr Přindiš. „Na sérii se všichni moc těšíme,“ doplňuje ho útočník Tomáš Rohan.

Vrchlabí. Tým plný jmen z vyšších soutěží. Jaroslav Bednář, Jiří Vašíček, ale i Jan Berger nebo brankář Jakub Soukup a další. Kádr Vrchlabí rozhodně budí respekt, ale baníkovci si věří. „Soupeř bude tvrdým oříškem, ale my jim máme co vracet ze základní části,“ říká s odhodláním Petr „Pes“ Přindiš.

Sílu soupeře uznává i další z řady sokolovských odchovanců Tomáš Rohan. „Mají obrovskou kvalitu, ale tu máme i my,“ věří svému týmu sokolovský bojovník a pokračuje. „Sehráli jsme s nimi dvě naprosto vyrovnaná utkání. Zároveň to byly, s úctou ke všem soupeřům, dva nejkvalitnější zápasy v základní části. Očekáváme, že to bude obrovský boj, potkávají se vítězové svých skupin, takže série, jak má být,“ zve zároveň diváky do ochozů kapitán Sokolova.

Jeho asistent Petr Přindiš si pak přeje co největší podporu Baníku a fanouškům vzkazuje. „Přátelé, přijďte nás podpořit na zimák, společně je přejedeme a pošleme na dovolenou s Krakonošem. Bude boj, krev, pot a vše, co k play-off patří,“ hecuje příznivce známý sokolovský brousek.

První zápas série začne v neděli 24. března 2019 od 17:30. Na západ Čech míří i velký počet vrchlabských fanoušků, kteří doplní již tak výbornou kulisu, která v současné době na sokolovském zimním stadionu panuje. V nedělní podvečer stojí tento zápas jistě za návštěvu.

Vítěz série se utká s nejlepším moravským celkem o postup do první ligy.

TOMÁŠ BOUDA