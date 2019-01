Karlovy Vary - České barvy na třetím ročníku závodu budou 26. prosince hájit Bauer, Jakš, Šperl a Novák.

Lukáš Bauer | Foto: GetPhoto/Martin Sidorják

Přípravy na lyžařský svátek Carlsbad Ski Sprint, který si v sobotu 26. prosince už potřetí v řadě v období vánočních svátků podmaní centrum lázeňského města, finišují, a to i přesto, že organizátorům akce dělalo velké starosti nevyzpytatelné počasí.

Důvod? „Pro výrobu umělého sněhu jsou potřeba teploty pod bodem mrazu,“ pozastavoval se nad rozmary počasí Martin Müller z pořádající agentury Müller Production.

Počasí se však během minulého víkendu značně umoudřilo a organizátoři toho využili k výrobě umělého sněhu. Tradičně se tak sněžné dělo rozjelo na plné obrátky na abertamské sjezdovce, kde se má vyrobit 1800 kubíků umělého sněhu. „Průběžně se nám podařilo nastříkat přibližně tisíc kubíků sněhu. Teploty klesají výrazně pod bod mrazu, a tak jsou podmínky pro výrobu umělého sněhu ideální,“ liboval si abertamský starosta Zdeněk Lakatoš.

Mění se systém závodu

Jenže ještě těžší úkol mají pořadatelé teprve před sebou, tím bude doprava sněhu přímo do centra Karlových Varů, na hlavní třídu T. G. Masaryka. „Sníh budeme navážet do centra 25. prosince ráno, a to přímo z Abertam. Před návozem na hlavní třídu však musíme ještě sníh překládat na malá auta, která ho pak rozvezou na závodní trať. Připraven bude tradiční třísetmetrový okruh,“ podotkl k přesunu sněhu Müller.

Třetí ročník lyžařských závodů zaznamená jednu změnu, a to zásadní, týkat se totiž bude soutěžního systému. „Hlavní změnou je systém závodu, který se pojede jako závod dvojic, tzv. americké štafety. Každý ze závodníků pojede vždy dva okruhy s předávkou v prostoru cíle. Tento systém závodu je divácky nejatraktivnější,“ upozorňoval na změnu Müller.

Letošní sportovní program pak bude také obohacen například o závody dětských nadějí, staršího žactva a na programu bude také závod olympijských nadějí, vše začne v 15.00 hodin. Kulturní doprovodný program pak odstartuje v 17.00 hodin, kdy zpěvačka Aneta Langerová představí své nové CD.

Poprvé pojede i Bauer

Poté už přijde na řadu dlouho očekávaný lyžařský svátek. V 18.00 hodin odstartuje na třídě T. G. Masaryka hlavní závod, Carlsbad Ski Sprint 2009. Barvy české výpravy budou hájit v první dvojičce Lukáš Bauer s Martinem Jakšem a ve druhé Milan Šperl a Petr Novák. Dále se na start závodu postaví dvojice reprezentačních výběrů Německa, Slovenska, Ruska či Polska. Premiéru si na karlovarských závodech odbyde božídarský rodák a v současnosti nejlepší český „běžkař“ Lukáš Bauer.

Bauer, který byl patronem předchozích dvou ročníků a kvůli účasti na Tour de Ski se nemohl sprintů v lázeňském městě účastnit, se tak vrací na místo činu. „Velkou část své sportovní kariéry jsem strávil v lyžařském klubu LK Slovan Karlovy Vary. Závodit v centru Karlových Varů před takovým publikem je pro mě velkou motivací. Snad nezklamu…,“ říká Lukáš Bauer.

Navíc se Bauer se svými kolegy z reprezentace může těšit na skvělou atmosféru, a nejen to. „Chci si dobře zazávodit a vychutnat si skvělou atmosféru, která na těchto závodech vždy panovala,“ hlásí z Božího Daru vítěz Tour de Ski.

„Bauerovu družinu“ však nečeká nic lehkého. „Bude to hodně těžké, jelikož na trati bude nebezpečný každý, důležité však je vytvořit skvělou atmosféru. První ročník vyhráli Rusové, druhý Rakušáci, bude to velký boj,“ narážel Bauer na přísloví do třetice všeho dobrého.