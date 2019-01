První cíl splněn. Final Four

Karlovy Vary – První cíl splněn. Volejbalisté Karlovarska se probojovali popáté ve své pětileté klubové historii do Final Four Českého poháru. Tentokrát to však byl v jejich podání postup vydřený.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Čech Jan

Po hladké domácí výhře nad VK Ostrava 3:0 museli Karlovaráci ve druhém čtvrtfinálovém duelu, který byl na programu v Ostravě, pořádně zabojovat, když nakonec urvali těsné vítězství 3:2, a doplnili tak nejlepší čtyřku, která se popere od 17. do 18. února ve sportovní hale v Kutné Hoře o vítěznou trofej. „Dobře jsme začali prvním setem. Druhý set jsme nezvládli, protože jsme nebyli schopni akceptovat, že toto utkání bude těžké. Výměnou nahrávače ve čtvrtém setu se hra zklidnila a set jsme vyhráli a tím si zajistili postup,“ ohlédl se za úspěšnou bitvou na palubovce ostravského VK trenér Karlovarska Jiří Novák. Společně s Karlovarskem, které bude obhajovat potřetí v řadě za sebou v pohárových bitvách druhé místo, se představí kutnohorským fanouškům špička české extraligy, tedy Jihostroj České Budějovice, VK Kladno a obhájce prvenství v Českém poháru Dukla Praha. A bude o co hrát. Vítěz Final Four získá nejen titul „Vítěz Českého poháru 2018/2019“, ale také finanční odměnu ve výši 140.000 Kč. Poražený finalista pak obdrží odměnu ve výši 80.000 Kč a zkrátka nepřijdou ani semifinalisté, pro které je nachystána odměna 40.000 Kč. VK Ostrava – VK ČEZ Karlovarsko 2:3 (18:25, 25:14, 28:26, 22:25, 9:15) VK ČEZ Karlovarsko: Van Haarlem, Rejlek, O‘dea, Patočka, Wiese, Zmrhal – Pfeffer (stř. Džavonorok, Vašina, Beer, Penrose, Hudeček). První utkání 0:3. Stav série: 0:2. Postup: Karlovarsko. Prokletí prolomeno Přečíst článek ›

Autor: Daniel Seifert