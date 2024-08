„Na Staromáku, tam je to prý známé,“ smál se Martin Rubeš v rozhovoru pro ČTK. V souboji o bronz proti domácí Francii šermoval dvakrát, i když měl celý pátek problémy se zády, pak přepustil místo náhradníkovi Michalu Čuprovi.

„Já s Mideltonem moc neumím šermovat, takže to byla čistě taktická změna,“ přiznal karlovarský šermíř, i když ani Čupr neuspěl, Jakub Jurka v závěrečném zápase smazal manko Francouzů, jejichž příznivci už začínali slavit bronz.

„Je to sen, štípněte mě někdo, jestli nespíme. Francie je mekka našeho sportu, Grand Palais je úplně srdce a porazit tady domácí Francouze v souboji o bronzovou medaili, to je absolutně nepopsatelné,“ popisoval Rubeš svoje. „Chci klukům strašně moc poděkovat za zážitek,“ dodal.

Stejně jako Jurka ne Beran je důkazem že bronzový tým kordistů je složený z potomků šermířů. Rubešův otec je teď předsedou karlovarské Lokomotivy. A právě fotografie Martina Rubeše mladšího na titulní stránce klubového webu zve k náboru nových.

Teď jich po olympijském bronzu jistě přibude.

První kord dostal Martin Rubeš k Ježíšku, když mu bylo sedm let, už rok na to absolvoval svůj první zápas. „Přesné datum si nepamatuji, ale vím, že jsme vyrazili na turnaj do Litoměřic. Šermoval jsem v nejmladší kategorii, ta byla od 13 do 15 let, takže jsem byl absolutně, ale absolutně poslední,“ usmíval se před dvěma lety v rozhovoru pro Karlovarský deník.

„Většina lidí je vždycky překvapená, ale normálně jsme profíci se vším všudy. Není to tedy tak hodnocené jako fotbal nebo hokej. Mluvím o situaci u nás, třeba ve Francii nebo Itálii jsou šermíři velice hezky placení,“ doplnil Martin Rubeš.

Ani skvělé podmínky a domácí prostředí nebyli Francouzům nic platné, v souboji o bronz je přetlačili čeští kordisté.