Zápas proti třetímu celku rumunské ligy zvládli domácí hráči hladce, zvítězili za pouhých 68 minut. V žádném setu zároveň nepřipustili vyrovnanou koncovku, úvodní sadu vyhráli dokonce rozdílem deseti bodů.

„Myslím, že byli trochu překvapení z toho, jak jsme na ně nastoupili a jak koncentrovaně jsme hráli všechny tři sety,“ všiml si Rejlek.

Sám vedl ofenzívu Karlovarska a pomohl týmu třinácti body. Podobně úspěšní byli oba smečaři Marcel Lux a Lukasz Wiese, týmová úspěšnost útoku se vyšplhala na mimořádných 63 procent.

K odvetě osmifinále Vyzývacího poháru nastoupí volejbalisté Karlovarska za dva týdny. Do Rumunska pojedou autobusem, čeká je cesta dlouhá více než tisíc kilometrů.

„Musíme se na to dobře připravit, udělat si dobré jídlo, nejenom namazat rohlík, ale chce to vyváženou stravu,“ upozornil kapitán Karlovarska.

„Nemůžeme si pouštět do hlav, jak dlouhá cesta nás čeká, prostě to musíme brát tak, jak to je. Na zápas musíme být stoprocentně koncentrovaní od začátku a plnit technické požadavky a rady, které nám dá trenér, ne si říkat, že stačí uhrát dva sety.“