„Museli jsme tedy vycházet ze sestav, které spolu běžně nehrají. I přes počáteční komplikace jsme skvěle vstoupili do zápasu, když Tolar s Hokrem vyhráli první dvojici,“ připomněl kapitán Liaporu úspěšný vstup do zápasu, po kterém se Liapor ujal vedení 1:0 na zápasy.

Ale to bylo ze strany hráčů z lázní vše, když Čakovice uspěly vesměs ve třetích setech, a to rozhodlo o jejich výhře. „Následně jsme nenavázali na vítězství v druhé dvojici. Obě trojice se rozhodovaly v úplné koncovce a prohráli jsme 10:9 ve třetím setu,“ popisoval Vanke další průběh duelu.

A když následně v singlu uspěl čakovický Jiří Kalous v bitvě s Karlem Hronem, bylo prakticky o výhře Avie rozhodnuto. „Čakovičtí hráči využili následně první mečbol, když obstáli v první trojici, kterou vyhráli ve třetím setu 10:9,“ řekl Vanke k pátému bodu domácích.

„Rozdíl byl především ve zvládnuté koncovce setů,“ byl si karlovarský čahoun vědom, co rozhodlo o výhře Čakovic. Teď před sebou mají hráči Liaporu druhou semifinálovou bitvu, kterou odehrají ve středu 28. září od 14.00 hodin v Doubí.

„Věříme, že na domácích kurtech to zvládneme a vyhrajeme. Musíme zápas podrobně zanalyzovat a některé věci trochu pozměnit,“ stále věří Vanke, že Liapor uspěje a pošle semifinále do třetího, rozhodujícího zápasu, který by se odehrál v sobotu 1. října od 10.00 hodin v Čakovicích.