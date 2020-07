První novou tváří v karlovarském trikotu bude Adam Hušek, který v uplynulém ročníku oblékal dres Hradce Králové či Black Angels.

Adame, můžete se na úvod krátce představit?

Ahoj všem, představil bych se jako dvacetiletý student z Hradce Králové, který podstatnou část kariéry odehrál za místní FBC, ale nakoukl také do týmů Tatran Střešovice a Black Angels.

Jak se zrodil váš přestup a proč právě Karlovy Vary?

Hlavní roli sehrál pravděpodobně Dominik Emlar, který mě doporučil trenérům a ti mě pak po prověření kontaktovali. Pro přestup do Karlových Varů jsem se rozhodl především z důvodu, že to je tým, který chce bojovat o Superligu, a to mě velmi láká. Dalším důvodem je i fakt, že budu moci nastupovat na střídavé starty za svůj mateřský klub, kde se již delší dobu pokoušíme o Národní ligu.

Jak se vám na západě Čech líbí?

V Karlových Varech jsem byl zatím pouze jednou, ale zázemí je tam super. Slyšel jsem, že na zápasy chodí hodně fanoušků, tak na to se také velmi těším. Co se týče povrchu, tak na parkety jsem zvyklý z Hradce, takže v tom také problém nebude. Jinak kluci v kabině jsou fajn, již za tak krátkou dobu jsem se hodně nasmál a věřím, že mě spoluhráči vzali dobře.

Znal jste před svým příchodem někoho ze svých nových spoluhráčů?

Je to zvláštní, ale nikdy jsem se s nikým ani trochu v minulosti nebavil, znám jen nově přicházející Dominika Emlara a Štěpána Mertu.

Co od nového angažmá očekáváte, máte nějaké cíle, kterých byste chtěl s hurricany dosáhnout?

Týmový cíl je jasný, a to postup do Superligy. Mým osobním cílem je stát se jedním z hlavních tahounů našeho týmu.

Aktuálně stále probíhá pro řadu hráčů nepopulární letní příprava. Jak jste na tom vy s letní přípravou?

V období koronaviru jsem se snažil udržet v kondici a teď si troufám říci, že se fyzicky cítím nejlépe ve své kariéře.

Po dlouhé pauze jste si na Prague Challenge zahráli i soutěžní zápasy. Jak jste se na ně těšil?

Těšil jsem se opravdu moc. Hlavně na zápas s Pardubicemi, bohužel jsem jel na turnaj nemocný, takže výkon nebyl stoprocentní. Přesto se mi podařilo získat pár bodů, za což jsem velmi rád vzhledem k sebevědomí do dalších zápasů.

Už máte vybrané číslo, se kterým budete nastupovat?

Ano, vybral jsem si číslo 47, tak snad bude volné.

Jedna neflorbalová otázka na závěr, máte nějaké další zájmy a koníčky, kterým se věnujete?

Hodně, miluji snad všechny míčové sporty, především fotbal, konkrétně malou kopanou, kterou hraji v sezóně jednou týdně. Dále pak tenis, squash, badminton a takhle bych mohl dlouho pokračovat (smích). V posledních letech jsem se začal hodně zajímat o MMA, kde sleduji jak bojovníky v prestižní organizaci UFC, tak i české a slovenské borce. (sei, lk)