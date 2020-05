Dvě stě centimetrů vysoký dlouhán zamířil na západ Čech zpod Ještědu, přesněji liberecké Dukly, kde patřil ve výběru trenéra Michala Nekoly k oporám armádního klubu.

„V Dukle jsem působil tři roky, cítil jsem, že už potřebuji trošku změnu,“ vysvětloval Patrik Indra, proč se rozhodl pro změnu působiště. V Karlových Varech jsou tak všichni plni očekávání, jelikož právě Indra by měl zastoupit zkušeného univerzála Filipa Rejlka, který se stěhoval během přestávky do českobudějovického Jihostroje.

Vraťme se zpět v čase, jak jste vnímal předčasné ukončení UNIQA extraligy mužů kvůli vyhlášení nouzového stavu?

Určitě to bylo pro všechny hodně nepříjemné, protože se na sezonu připravovali hodně dlouho, obětovali tomu strašně moc a pak vlastně před vrcholem se to ukončilo. Takže je to nepříjemné, smutné, ale teď je důležitější, aby se vše dalo do kupy a zase mohl začít nový ročník od začátku.

Jak jste vy vyplnil nucenou pauzu v rámci individuálních tréninků?

Hned jak se ukončila sezona, tak jsem odjel domů na Vysočinu do Jihlavy za rodinou a snažil jsem se připravovat individuálně, chodil jsem běhat do lesa, ale bylo na pořadu i posilování, více se toho dělat nedalo.

Během nouzového stavu hned několik týmů sáhlo k předčasným ukončením smluv s hráči či trenéry, neměl jste obavy, že by to mohlo zasáhnout i vás?

Hned na začátku nás v Dukle ujistili, že peníze dostávat budeme, akorát tam bude menší srážka, takže nás se to zase tak nedotklo, když některé týmy na tom byly podstatně hůře.

Nakonec vaše volejbalové kroky vedly do Karlových Varů, proč jste se rozhodl právě pro Karlovarsko?

V Dukle jsem působil tři roky, cítil jsem, že už potřebuji trošku změnu, takže jsem hledal pomocí agenta klub, kam půjdu hrát. Nakonec jsem se rozhodl pro Karlovarsko, protože ta nabídka mi dávala nejvíce smysl, byla velice atraktivní a dá se říci, že se nedala odmítnout.

Některé karlovarské hráče znáte z reprezentace…

Z reprezentace znám Lukáše Vašinu, Vojtu Patočku a Dana Pfeffera. Bavil jsem se s nimi, jak to ve Varech chodí, takže už se strašně těším na zbytek týmu a až odstartuje příprava a začneme makat, aby ta sezona byla úspěšná.

V klubu nahradíte na pozici univerzála ostříleného Filipa Rejlka, jak těžké to pro vás bude?

Určitě to nebude jednoduché, počítám s tím, ale myslím si, že už mám taky něco odehráno, takže už se nemohu vymlouvat na nějakou nezkušenost. Budou se ode mě očekávat výkony, já s tím počítám a dám do toho všechno, abychom to všechno zvládli dobře a aby se to povedlo.

Co si tedy slibujete od nového angažmá ve městě minerálních pramenů?

Klub má nastavené cíle jasně, chce být vždy na vrcholu v každé soutěži, určitě v lize, poháru, a navíc bude Liga mistrů, kde se budeme snažit navázat na to, co v ní předváděly letos České Budějovice, a udělat tak dobré výsledky a dobré jméno českého volejbalu v Evropě.