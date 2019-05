Nejrychlejší ženou se stala Lilia Fisikovici z Moldavska (1:12:34), která běžela sólo závod stylem start cíl. Závod odstartoval rozšířený druhý ročník velkého projektu EuroHeroes Challenge na podporu evropské vytrvalostní atletiky.

Vítězný pětadvacetiletý Yassine Rachik dokázal utéct všem soupeřům a v cíli dokonce překonal loňský evropský nejlepší výkon Romana Romaněnka, který tu také startoval. Rachik získal do žebříčku závodů v projektu EuroHeroes, věnovaném pouze elitním evropským atletům, 1 110 bodů. Druhé místo obsadil právě ukrajinský běžec Romaněnko v čase 1:04:38. A třetí doběhl Mykola Iukhymchuk (1:04:58). „Když jsem viděl, že ostatní začínají odpadávat, začal jsem věřit ve vítězství. Jsem rád, že jsem dokázal nasadit dobré tempo,” prohlásil Rachik.

Lilia Fisikovici získala do celkového pořadí EuroHeroes Challenge 1 129 bodů a pozici by mohla hájit také v Českých Budějovicích. Za ní přiběhla druhá Ukrajinka Olha Kotovska (1:14:32). O poslední místo na stupních vítězů zabojovala Viktoria Kalyuzhna z Ukrajiny (1:14:45). „Chtěla jsem běžet pod 1 hodinu a 11 minut, ale trať je kopcovitá a v dané chvíli mi neumožnila lepší čas. V Česku se cítím jako doma, je tu příjemně a přijedu i do Budějovic,” uvedla vítězka ženského závodu.

Nejlepším Čechem Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary se stal Jiří Petr (1:10:28). S více než půlminutovou ztrátou za ním skončil Jan Kohut (1:11:09) a jako třetí nejlepší tuzemský vytrvalec proběhl finišem Martin Kučera (1:11:52).

Mezi českými ženami si první příčku vybojovala zkušená Petra Pastorová (1:21:35) před druhou další velkou domácí závodnicí Petrou Kamínkovou (1:22:24). Bronzovou příčku pro sebe získala Ivana Sekyrová v čase 1:24:05.

Seriál závodů věnovaných výhradně iniciativě na podporu evropských závodníků odstartoval úžasnými bitvami a ze skvělých výkonů mají radost také organizátoři. „Je skvělé, jakým způsobem jsme začali a jak celý projekt EuroHeroes za svůj vzali také závodníci, od nichž se můžeme těšit ještě na další skvělé představení v dalších závodech. Už proto jsme zvědaví, co úžasného přinesou další tři akce,” uvedl ředitel závodů RunCzech Václav Skřivánek.

Série EuroHeroes Challenge pokračuje 1. června druhým závodem Mattoni 1/2Maraton České Budějovice. Běžci se utkají o třetí porci bodů 15. června na Mattoni 1/2Maratonu Olomouc a pouť malým “vytrvaleckým mistrovstvím Evropy” zakončí 21. září na Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem.

Hlavního závodu se dohromady účastnilo na 4 tisíce běžců. Součástí Mattoni 1/2Maratonu Karlovy Vary byl také odpolední nesoutěžní dm rodinný běh, který byl zcela naplněný a zúčastnilo se jej 3 tisíce dětí a dospělých.

Výsledky

Muži

1. RACHIK YASSINE | ITA | 01:02:59

2. ROMANENKO ROMAN | UKR | 01:04:38

3. IUKHYMCHUK MYKOLA | UKR | 01:04:58

4. POLLOCK PAUL IRL | 01:05:18

5. GHELAOUZOS KOSTAS | GRE | 01:06:57

6. PRODIUS ROMAN | MDA | 01:07:31

7. PETR JIŘÍ | CZE | 01:10:28

8. KOHUT JAN | CZE | 01:11:09

9. HLADÍK MAREK | SVK | 01:11:22

10. KUČERA MARTIN | CZE | 01:11:52

Ženy

1. FISIKOVICI LILIA | MDA | 01:12:34

2. KOTOVSKA OLHA | UKR | 01:14:32

3. KALYUZHNA VIKTORIA | UKR | 01:14:45

4. SKRYPAK OLGA UKR | 01:15:55

5. HANDZLIK DAGMARA | CYP | 01:18:34

6. PASTOROVÁ PETRA | CZE | 01:21:35

7. KAMÍNKOVÁ PETRA | CZE | 01:22:24

8. SEKYROVÁ IVANA | CZE | 01:24:05

9. RUSÍNOVÁ ZUZANA | CZE | 01:25:04

10. HÁLOVÁ HANKA | CZE | 01:28:16