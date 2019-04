Náročný Reistadlopet přinesl týmu dvě umístění v elitní desítce díky výsledkům osmé Kateřiny Smutné a devátého Alexise Jeanneroda. Těsně za desítkou navíc skončila jedenáctá Roxane Lacroixová.

Ženy vyrazily na 50kilometrovou trať jako první a o náročnosti profilu svědčí i fakt, že suverénka seriálu Britta Johanssonová Norgrenová vyrazila na lyžích namazaných stoupacím voskem, a poprvé tak Reistadlopet neabsolvovala soupaž.

Hladké lyže naopak volila Lina Korsgrenová, dotírající na Kateřinu Smutnou z eD system Bauer Teamu v celkovém pořadí seriálu.

Obě lyžařky ale za českou závodnicí zaostaly, s náročnou tratí se naopak nejlépe popasovala Astrid Slindová, které před startem patřila čtvrtá příčka v celkovém pořadí. Švédka si ale vítězstvím v závodě polepšila, Kateřina Smutná dojela osmá.

„Já jsem s umístěním spokojený, musím smeknout, jak bojovala. Už na první vrchařské prémii jsem viděl, že to Katce úplně nechutná, přesto do poslední chvíle bojovala a dojela osmá, což se cení,“ komentoval výkon Smutné šéf týmu Lukáš Bauer, kterého potěšilo i jedenácté místo Roxane Lacroixové. „Navíc věřím, že Katka o druhé místo v celkovém pořadí ještě zabojuje v posledním závodě, že ji to nakopne.“ Umístění v první desítce vybojoval pro eD system Bauer Team také Alexis Jeannerod, který byl v průběhu Reistadlopetu hodně aktivní. Dlouho táhl už na desátém kilometru roztrhané mužské pole a poté figuroval ve vedoucí pětičlenné i následně devítičlenné skupince. Ztrácet začal až v posledních kilometrech závodu, kdy ujela šestice lyžařů bojujících ve finiši o stupně vítězů. Ty obsadili muži v seriálu Visma Ski Classics běžně nestartující, v čele s Norem Gunnulfsenem, Alexis Jeannerod z eD system Bauer Teamu dojel na devátém místě a potřetí v řadě na Reistadlopetu vybojoval umístění v elitní desítce.

„Alexis potvrdil skvělou formu z Birkebeinerrennetu i francouzského mistrovství, kde bral minulý týden dva tituly. Drobnou krizi měl jen zhruba osm kilometrů před cílem, kvůli ní odpadl z hlavní skupiny. Deváté místo je ale super, bojoval parádně!“ radoval se Bauer a ocenil i sedmatřicáté místo Jana Šraila.

„Honza původně neměl startovat, nakonec zaskočil za absentujícího Ilju Černousova a vedl si dobře. Jako jediný z týmu jel na hladkých lyžích soupaž a vzhledem k náročnému profilu a jeho somatotypu zajel pěkný výsledek. Křest takhle náročnou tratí si prožil Jan Antolec, který vůbec nevěděl, do čeho jde. S výsledky týmu jsem dnes spokojený,“ hodnotil účinkování svých svěřenců Bauer.

Seriál Visma Ski Classics, ve kterém eD system Bauer Team útočí na celkové 4. místo mezi týmy, zakončí příští týden 70kilometrový závod Ylläs-Levi. Jede se v sobotu 13. dubna ve Finsku. (ae)