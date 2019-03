České Budějovice - Zlato, stříbro a bronz si dovezli z mistrovství České republiky školní mládeže boxeři Baníku Sokolov.

Boxer Baníku Sokolov Roman Malý na stupních vítězů (zcela vlevo, v modrém dresu) | Foto: Deník / Zdeněk Plachý

Jako první se v českobudějovickém ringu představila ze skromné sokolovské výpravy ve váze do 31 kilogramů Eliška Gubová. Ta šla se svou soupeřkou z Příbrami po eliminačních bojích v oblastních kolech rovnou do finále. „Již se jednou potkaly a jejich zápas skončil nerozhodně, tak jsme se těšili, jak to dopadne tentokrát,“ říká kouč Jan Malý.