„Před výbornou diváckou kulisou se hrál dobrý volejbal. Soupeře jsme od začátku tlačili dobrým podáním hlavně v podání Radka Baláže a také skvělou obranou na síti. Skvěle hrající Matyáš Džavoronok rozdával nahrávky jak na běžícím páse. Kromě ztracené koncovky ve druhém setu jsme hráli skoro bezchybně. Výhra nás hodně potěšila,“ narážel na cenný skalp lídra tabulky po výhře 3:1 na sety karlovarský Vít Mašek.

Do druhého utkání již nastoupili hráči béčka Karlovarska opět v pozměněné sestavě. „Džavoronok a Baláž museli na zápas A-týmu, a tak naskočil do utkání na nahrávce nestárnoucí Milan Bican. Bohužel soupeř se do druhého zápasu výrazně zlepšil a my nenašli tentokrát správný recept a prohráli 1:3,“ vracel se k druhému utkání Mašek. I přes prohru Varáci brali velmi cenné tři body, když právě úvodní prohra stála Domažlice první místo, na které se posunul nově tým Pragy. „Tři body do tabulky se nám určitě hodí, bude záležet na každém získaném bodu,“ narážel závěrem Mašek na aktuální sedmé místo Karlovarska B ve druholigové tabulce.

Karlovarsko B – Domažlice 3:1 (17, -24, 20, 19). Karlovarsko B: Džavoronok, J. Bican, Fujda, V. Mašek, Baláž, Král, T. Mašek, Petrák (stř. Stefanovič, Suvák, Fišer, T. Houda mladší, M. Bican).

Karlovarsko B – Domažlice 1:3 (-14, -21, 21, -15). Karlovarsko B: M. Bican, J. Bican, V. Mašek, T. Mašek, T. Houda mladší, Stefanovič, Král, Petrák (stř. Suvák, Flekač, Fujda, Fišer).