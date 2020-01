V domácím prostředí, které mají rozprostřeno v tělocvičně drahovické pajdy, totiž v dvojutkání v rámci II. ligy mužů ve volejbale dvakrát pokořili výběr Chabařovic v poměru 3:0 a tím si připsali do druholigové tabulky šest důležitých bodů.

„Čekal nás sousední tým z tabulky, takže důležitost těchto zápasů si uvědomoval každý z našeho týmu,“ přiznával určité napětí před dvojutkáním Vít Mašek. Tým z lázeňského města vstoupil do prvního utkání koncentrovaně a to se odrazilo i na dění na palubovce. „Hráli jsme dobrý volejbal a dělali minimum chyb. Na útoku skvěle skládal míče Radek Baláž. Hráči soupeře na bloku neměli šanci na jeho údery dosáhnout. Radek si prakticky dělal, co chtěl. Hru skvěle režíroval Milan Bican,“ pochvaloval si Mašek.

Zejména koncovky všech tří setů se odehrály pod taktovkou Karlovaráků, kteří tak dokráčeli k výhře 3:0 na sety.

„Všechny tři sety byly vyrovnané do stavu 18:18. Poté jsme vždy udělali šňůru bodů a dotáhli všechny tři sety do vítězného konce. Za hodinu tedy bylo hotovo, a my tak dosáhli na velmi důležité body,“ liboval si nad tříbodovým ziskem Mašek.

Do druhého duelu s Chabařovicemi udělalo Karlovarsko pár změn v sestavě. „Udělali jsme dvě změny v sestavě. Na blok přišel Filip Král a skvělá zpráva je ta, že se do sestavy po dlouhém zranění vrátil Tomáš Botka a na jeho výkonu nebyla žádná pauza znát,“ poukázal Mašek.

I druhý duel se nesl v podání rezervy z lázeňského města v koncentrovaném duchu. „Náš výkon byl od začátku prakticky bezchybný. Výborné podání a dobrá obrana v poli byly základem toho, že jsme přehrávali soupeře. Ve všech třech setech jsme si udělali náskok deset bodů. Do zápasu se v každém setu dostal i nestárnoucí Míša Suvák a svým podáním přispěl k výhře 3:0,“ spokojeně bilancoval druhou tříbodovou porci, která přistála na kontě Karlovarska, Mašek. Karlovarsku tak patří v tabulce po dvacátém kole průběžná sedmá příčka.

Karlovarsko B – Chabařovice 3:0 (25:20, 25:21, 25:22). VK ČEZ Karlovarsko B: M. Bican, J. Bican, V. Mašek, Fišer, Baláž, Stefanovič, Petrák (stř. Suvák, Flekač, Houda, Král, Botka).

Karlovarsko B – Chabařovice 3:0 (25:14, 25:15, 25:20). VK ČEZ Karlovarsko B: M. Bican, J. Bican, Botka, Fišer, Král, Stefanovič, Petrák (stř. Suvák, Flekač, Houda, V. Mašek).