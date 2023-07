/VOLEJBAL/ Již čtvrtou posilu odhalilo Karlovarsko. Novou tváří karlovarského klubu je Spencer Olivier, který přichází do lázeňského města z kalifornské univerzity v Long Beach, který si navíc vystřihne premiérové zahraniční angažmá. „Viděl jsem spoustu sestřihů z ligových zápasů v uplynulé sezoně a už se moc těším, až budu moct v extralize ukázat, co umím,“ říká čtyřiadvacetiletý smečař.

Spencer Olivier, smečař VK ČEZ Karlovarsko. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko

Spencere, jak se chystáte na své první zahraniční angažmá?

V přípravě makám nejvíc, jak jenom můžu. Už jsem také mluvil s přáteli, kteří hráli v Česku. Ptal jsem se jich na jejich zkušenosti z vaší ligy a na doporučení, která by mi dali.

A co jste se o českém volejbalu dozvěděl?

Vím, že úroveň volejbalu je v Česku velmi dobrá. Viděl jsem spoustu sestřihů z ligových zápasů v uplynulé sezoně a už se moc těším, až budu moct v extralize ukázat, co umím. A české hráče, ty samozřejmě musím teprve poznat.

Proč jste se rozhodl právě pro Karlovarsko?

Karlovarsko hraje vždy na hodně vysoké úrovni. Každý, s kým jsem o klubu mluvil, měl jenom slova chvály. Také jsem si výborně popovídal s novým trenérem Liamem Sketcherem. Bude radost hrát pod jeho vedením.

Co očekáváte od života v Evropě?

Vlastně ani nevím, co přesně čekat. Ale půjdu do toho s otevřenou myslí a připraven na cokoliv, co se stane. Teď prostě vím, že život v Evropě bude úplně jiný, než na jaký jsem zvyklý z Kalifornie.

Jak reagovala vaše rodina na to, když padlo rozhodnutí o stěhování za oceán?

Moje rodina mě během celého přestupního procesu velmi podporovala. Všichni byli naprosto nadšení z toho, že získám takovou zkušenost a příležitost hrát profesionálně v Česku.

Budete v Karlových Varech sám?

Ano, přiletím sám. Někteří příbuzní mě, ale v Česku plánují navštívit.

Jaké jsou vaše sportovní ambice do příští sezony?

Budu rád, když vyhrajeme co nejvíc zápasů. A doufám, že sezonu zakončíme na vrcholu.

Spencer Olivier

*5. ledna 1999, země: USA, výška: 201 cm, post: smečař, kariéra: 2017–23 Long Beach State University (USA), klubový úspěch: 2 x titul v univerzitní lize USA, reprezentační úspěch: bronz v Poháru Severní a Střední Ameriky (2022).