Volejbalisté VK ČEZ Karlovarsko si užívají v nabitém programu vítězné tažení. Na svém kontě mají již šest výher v řadě, když tři poslední uzmuly Vary v české extralize na palubovkách soupeřů. Naposledy pokořil výběr z lázeňského města Benátky 3:0 na sety. „Každá výhra nám dodává patřičné sebevědomí a pohodu,“ řekl po úspěšném trojzápase na hřištích soupeřů Martin Kočka libero Karlovarska.

Martin Kočka, libero VK ČEZ Karlovarsko. | Foto: VK ČEZ Karlovarsko/ Aleš Bedlík

„Ale v Benátkách to nebylo vůbec zadarmo, když se domácí prezentovali sympatickým výkonem, “ upozorňoval, že tým Benátek během utkání řádně kousal. „Troufám si říct, že ani jeden zápas nebyl zadarmo. Všichni nás chtěli porazit, a proto je jasné, že každý zápas byl hodně těžký, “ vracel se Kočka ke třem utkání na venkovním hřišti, ve kterém Vary dosáhly na důležitých devět bodů.

Jenže Karlovarsko nečeká žádný oddych. Tentokrát se představí na evropské scéně, kde ho čeká další velká zkouška. Ve středu 29. listopadu se představí hráči z města minerálních pramenů v odvetné bitvě v Poháru CEV s finskou Valepou. V prvním duelu uspěli Karlovaráci, kteří vyhráli 3:1 na sety, čímž jim k postupu stačí uhrát dva sety, ale právě pohárové zápasy jsou hodně nevyzpytatelné, proto by se mělo mít Karlovarsko od 18.00 hodin v hale míčových sportů na pozoru. „Znovu se budu opakovat. Rozhodně to nebude nic jednoduchého,“ je si vědom Kočka.

„Soupeř je velice kvalitní a má opravdu výborného a zkušeného režiséra hry, ale my budeme dělat všechno pro to, abych ve středu slavili postup,“ přeje si libero Varů proklouznout mezi šestnáctku nejlepších týmů v Poháru CEV. Proto budou hráči Karlových Varů spoléhat na podporu svých fanoušků a na co by je Kočka pozval?

„Tak rozhodně na evropský pohár, protože všechny zápasy v těchto pohárech jsou opravdu s kvalitními soupeři ze zemí, které nejsou v Čechách obvykle viděny. A navíc já věřím, že ani naše fanoušky není potřeba zvát, protože ty už dávno mají v deníčku tento zápas,“ míní Kočka. „Vždy nás ženou neuvěřitelně dopředu a i v minulosti jsme hlavně díky nim mohli slavit taková vítězství, které bychom si bez nich nedokázali ani představit,“ přidával pětadvacetiletý hráč.

V Karlovarsku se řadí 178 centimetrů vysoký hráč mezi velké srdcaře, kdy na střídačce či palubovce zápasy hodně prožívá, když tak nejen mezi hráče rozdává neuvěřitelnou pozitivní energii. „Když je člověk šťastný v osobním životě, tak ta energie přichází sama,“ doplnil závěrem s úsměvem, kde bere potřebnou energii, dalo by se říct, že stále čerstvý ženáč.

