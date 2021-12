„Nepamatuji, kdy jsem naposledy vyhrál v Brně ve třech setech, převládají ve mně velmi pozitivní emoce,“ prozradil po utkání karlovarský kapitán Daniel Pfeffer.

Do utkání opět naskočil v roli nahrávače karlovarský mladíček Martin Kočka a to se odrazilo i na palubovce. Karlovarští si vytvořili během první sady náskok pěti bodů, na který Brno nedokázalo reagovat, a dotáhli ji do výhry 25:17.

Druhý set pak přinesl vyrovnanější bitvu, ve které se odehrál zlomový moment až v koncovce setu, kdy Brno dokázalo smazat náskok Varů a vyrovnalo na 17:17.

Krása, hlásil po volejbalovém skalpu Kladna kapitán Varů Pfeffer

Posléze se oba týmy vystřídaly ve vedení, ale závěr druhé hry patřil opět týmu ze západu Čech, který sice první setbol z rukou Patrika Indry neproměnil, ale posléze vítězně ukončil set Lukasz Wiese.

I třetí set přinesl zajímavý volejbal, když se domácí snažili znepříjemnit hostům z lázní cestu za třetím bodem. Marně. Karlovarsko potvrdilo své kvality a dotáhlo set do výhry 25:20.

„Smekám před hráči,“ narážel po bitvě na náročný program svých svěřenců trenér Varů Jiří Novák. „Po tom, co jsme si zažili tento týden, se kluci zmobilizovali, předvedli dobrou, agresivní hru. Byli jsme velmi obětaví, Brnu jsme prakticky nedali šanci,“ pochvaloval si.

Již ve středu, tedy 8. prosince, čeká Karlovarsko odvetné utkání Poháru CEV, ve kterém bude hostit od 18.00 hodin v hale míčových sportů Kraljevo.

V prvním utkání osmifinále vyhrály Karlovy Vary 3:1 na sety, a tak mohou stvrdit postup do další fáze poháru v domácím prostředí.

Volejbal Brno – VK ČEZ Karlovarsko 0:3 (17:25, 22:25, 20:25). Rozhodčí: Možnár Martin, Dušek Petr. Diváci: 350.

Brno: Zmrhal, Janečka, Loktionov, Hrazdira, Crins, Truong, libero Lžičař (stř. Toman, Fitz, Drahoňovský, Klajmon).

Karlovarsko: Zajíček, Kočka, Vašina, Wilson, Indra, Wiese, libero Pfeffer (stř. Římal).