V první vlně se registrace otevře pro ty nejvěrnější. Do této kategorie spadají zlatí, stříbrní i bronzoví PIM Kings a PIM Queens, tedy závodníci a závodnice, kteří mají více než šest účastí na Volkswagen Maratonu Praha. O den později, tedy ve čtvrtek 1. srpna, si mohou své závody vybírat lidé s titulem RunCzech Stars, přesněji běžci se všemi odběhnutými závody v Česku za předchozí ročník. Ve druhý srpnový den si pak mohou místa rezervovat členové Českého maratonského klubu 2019 (ČMK). V neděli 4. srpna se registrace otevřou pro všechny tuzemské či zahraniční nadšence běhu.

„Již z této sezóny si odnášíme velkou porci nádherných sportovních zážitků a radost z velkého počtu hobby běžců na našich akcích. Oslavili jsme společně pětadvacátý ročník Volkswagen Maratonu Praha a kulaté desáté narozeniny jsme prožili s Mattoni 1/2Maratonem Olomouc. To jsou nádherná jubilea, která dávají tušit, že naše závody urazily ohromný kus cesty v organizaci až po velké sportovní výkony. Těšíme se na to, že následující běžecký ročník napíše další skvělé příběhy, které vstoupí do historie,“ prozradil ředitel závodů RunCzech Václav Skřivánek. RunCzech sezóna 2020 přinese dvě velká výročí. Organizátoři závodů přesně před 25 lety založili také Birell Grand Prix Praha 5 a 10 km, která se řadí mezi nejprestižnější závody.

Hned po této akci oslaví 10 let existence také Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem. Na tyto závody se lidé budou moci zaregistrovat, stejně jako na další dvě akce podzimu 2020, od října 2019.

Stále jsou však otevřené registrace na podzimní část sezóny 2019, kde na běžce čekají unikátní tratě. Birell Grand Prix Praha 5 a 10 km se poběží při západu slunce.

Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem zase nabízí rychlou trať a říjnový Mattoni Liberec Nature Run je jediným přírodním závodem v lesích, kde atleti překonávají značné převýšení.

Letošní sezónu zakončí oblíbené italské klání Sorrento Positano s tratěmi Panoramica (27 km) a Ultramarathon (54 km), následovaný Napoli City Half Marathonem, půlmaratonem ve slunné Neapoli. (ae)

Otevření registrací

Středa 31. července

PIM Kings and Queens

(zlatí, stříbrní, bronzoví)

Čtvrtek 1. srpna

RunCzech stars

Pátek 2. srpna

Členové ČMK

Neděle 4. srpna

otevření registrací pro všechny