Představitelům klubu z lázeňského města se totiž podařilo naplnit soupisku na příští sezonu v rekordně krátkém čase, prakticky ještě v období oslav mistrovského titulu.

„Změn v kádru jsme měli málo, po sezoně odešli pouze dva hráči,“ narážel manažer VK ČEZ Karlovarsko Ondřej Hudeček na odchody nahrávače Lukáše Ticháčka a smečaře Marcela Luxe.

Naopak novými tvářemi v kádru úřadujících mistrů jsou reprezentační blokař Adam Zajíček a smečař slovenského národního týmu Jakub Ihnát. S oběma hráči se dohodlo Karlovarsko na dvouletém kontraktu.

„Podepsáno už měli Patrik Indra a Martin Fišer. Radek Baláž má tříletý kontrakt a míří na hostování do Ústí nad Labem, kde snad dostane větší prostor na hřišti. S mladým odchovancem Tomášem Houdou ještě bude klub jednat,“ přibližuje Hudeček dění ohledně podpisu kontraktů s hráči.

Většina stávajících hráčů A-týmu pak své smlouvy s Karlovarskem prodloužila. Kontrakty do konce příští sezony mají ofenzivní opory Karlovaráků Lukáš Vašina a Daniel Římal a také trojice cizinců, kanadský blokař Marc Wilson, polský smečař Lukasz Wiese i nizozemský nahrávač Wessel Keemink, s nímž klub počítá jako s nahrávačskou jedničkou.

Dále pak smlouvu na dva roky podepsal blokař Vojtěch Patočka. Dokonce do jara 2024 pak prodloužila kontrakt obě libera Varáků Daniel Pfeffer a Martin Kočka.

„V této sestavě budeme mít podobné ambice jako v uplynulé sezoně, to znamená dostat se do finále Českého poháru, minimálně do semifinále extraligy a dosáhnout nějakého úspěchu v Lize mistrů, třeba v podobě první výhry na hřišti,“ zapakoval Hudeček cíle, které jsou každoročně v podání Karlovarska nejvyšší.

Krátce po skončení sezony má jen málokterý z karlovarských mistrů volný program. Mladí odchovanci klubu pokračují v tréninkovém procesu na beachvolejbalových kurtech a dalších šest hráčů plní reprezentační povinnosti. K zahájení přípravy na nadcházející sezonu se obhájci extraligového titulu sejdou až na začátku srpna.