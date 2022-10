Karlovarsko dnes rozjede další anglický týden, a to v Kouničce

I ve druhém se měli úřadující šampioni z lázeňského města na brněnské palubovce co otáčet. „Ve druhém setu to bylo vyrovnanější, ale jakmile jsme si udělali sebemenší náskok, Brno nás stahovalo,“ přidával svůj pohled na druhou sadu karlovarský kapitán Daniel Pfeffer. To v závěrečném setu už to byl z pohledu Varů podstatně lepší výkon.

„S hrou to bylo horší, hlavně na přihrávce, kdy jsme nedokázali přihrát i lehčí servis. Potom, když jsme se rozehráli, jsme byli trochu lepší než domácí,“ dodal k hodnocení čtvrté výhry v základní části Novák.

Vary doma stoprocentní, porazily Ústí nad Labem

V sobotu 8. října čeká Karlovarsko třetí domácí vystoupení, ve kterém bude hostit v hale míčových sportů od 18.00 hodin Odolenu Vodu, která se drží v neúplné extraligové tabulce na třetím místě, což slibuje kvalitní podívanou.

Volejbal Brno – VK ČEZ Karlovarsko 0:3 (29:31, 22:25, 20:25). Rozhodčí: Rychlík, Činátl. Diváci: 320. Brno: Bukáček, Da Silva, Drahoňovský, Crins, Kovalchuk, Janků, libero Kop (stř. Hrazdira, Janečka, Toman). Karlovy Vary: Ihnát, Patočka, Lamanec, Wiese, Zajíček, Keemink, libero Pfeffer (stř. Juhkami, Sasak, Kasan, Pastrňák).