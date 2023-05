/BOJOVÉ SPORTY/ Úspěšné vystoupení mají za sebou bojovníci Samurai týmu, kteří se představili na mistrovství Evropy WMAC, které hostilo San Marino. Výjezd za hranice Česka přetavili v osmadvacet cenných kovů.

Samurajové uspěli na mistrovství Evropy v San Marinu, dosáhli na 28 cenných kovů. | Foto: Oksana Dobei

„Tým byl složen ze zkušených reprezentantů a obhájců evropských titulů, ale i nováčků, kteří na evropské scéně bojovali poprvé,“ poukazoval trenér Samurai týmu Václav Kolář a hned připojil: „Všichni se připojili k českému týmu, který bojoval společně pod českou vlajkou.“

Samurajové se následně představili v disciplínách kickboxu, grapplingu, MMA a v technických disciplínách kata. A konkurence byla velká. Mistrovství se zúčastnilo více než tisíc bojovníků z celé Evropy, když své zástupce vyslali do bojů o evropské tituly Italové, Němci, Rakušané, Maďaři a Ukrajinci.

A právě český los narazil v prvních kolech především na těžké Ukrajince. „Prvotní ostych a nekompromisní tvrdý styl ukrajinských bojovníků jsme brzy překonali a dokázali se probojovat z prvních kol až do závěrečných eliminací, kde jsme bojovali o medaile,“ narážel Kolář na silného soupeře, kterým Ukrajina byla.

V disciplíně MMA vybojovali pro barvy výběru z Karlovarského kraje bronz Johny Kolář a Kryštof Schwarz, k tomu pak přihodila titul mistryně Evropy Lenka Dušková. V kickboxu posunuli samurajové medailové hranice o krok dál, když se proklestili do bojů o kovy nejcennější.

Tituly mistrů či mistryň si připsali na účet Hanka Schwarzová, Veronika Dobiášová, Kryštof Schwarz, Johny Kolář a Kryštof Baranec. „Titul vicemistra Evropy následně vybojovali Maxim Dobei, Jan Michalec, Arnošt Hüttl, Kamila Hermanová, Lenka Dušková a Leontýnka Pfeifer,“ podotkl Kolář k dalším cenným kovům, na které samurajové v San Marinu dosáhli. To, ale nebylo ze strany Samurai týmu vše. „V grapplingu se mistryní Evropy stala Lenka Dušková a evropské stříbro bral André Schwarz. Následně navýšily náš úspěch zlatým hattrickem Veronika Dobiášová, Kamila Hermanová a Leontýna Pfeifer, které dosáhly na zlaté medaile v disciplíně kata,“ pochvaloval si další přísun cenných kovů Kolář.

Samurai tým, tak má za sebou historicky nejúspěšnější výpravu na evropské scéně , když získal osmadvacet medailí, k tomu pak přidala Veronika Dobiášová pás šampiónky za top bojovnici, a navíc Samurai tým, pak obdržel pás za skvělou reprezentaci. „Děkujeme celému realizačnímu týmu v čele ředitelky Pavlíny Schwarzové. Poděkování patří také všem našim trenérům a děkujeme také za podporu Národní agentuře, Karlovarskému kraji, městu Chodov a Nejdek,“ dodal závěrem Kolář.

Veronika Dobiášová (děti, do 35 kg, kicklight, 1. místo, lightcontact, 1. místo, kata,1.místo, pás nejlepší fighter), Lenka Dušková (ženy, nad 70 kg, MMA light, 1. místo, grappling, 1. místo, kicklight, 2. místo), Kryštof Schwarz (junioři, nad 70 kg, kicklight, 1. místo, lightcontact, 1. místo, MMA light, 3. místo), Kamila Hermanová (juniorky, do 50 kg, kata, 1. místo, kicklight, 2. místo, lightcontact, 2. místo), Hanka Schwarzová (juniorky, do 50 kg, kicklight, 1. místo, lightcontact, 1. místo), Jan Johny Kolář (muži, do 75 kg, lightcontact, 1. místo, kicklight, 3. místo, MMA light, 3. místo), Leontýnka Pfeifer (děti, do 35 kg, kata, 1. místo, kicklight, 2. místo), Arnošt Hüttl (děti, do 45 kg, grappling, 2. místo, lightcontact, 2. místo, kicklight, 2. místo), Jan Michalec (děti, do 40 kg, lightcontact, 2. místo, kicklight, 2. místo), Kryštof Baranec (děti do 30 kg, kicklight, 1. místo, lightcontact, 3. místo), Maxim Dobei (děti, do 35 kg, kicklight, 2. místo), André Schwarz (kadeti, do 80 kg, grappling, 2. místo).