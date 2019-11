Zásluhu na tom má i ostřílený kanonýr v trikotu varského výběru Michal Klápa, který pro změnu kraluje kanadskému bodování, když na své konto vytáhlý útočník natočil již pětadvacet bodů za patnáct branek a deset asistencí. „Jsem rád, že mi to tam padá, ale je to skvělá vizitka celého týmu,“ culil se lídr kanadského bodování Michal Klápa.

Nový ročník 1.ligy si řádně užíváte. Po devíti kolech se vyhříváte na prvním místě, na kontě máte pouhou jednu prohru. Očekávali jste takové postavení v tabulce?

Já úplně nevím, jestli bylo takové očekávání, ale určitě nám k tomu hodně napomohl los. Hned na začátku sezóny jsme měli slabší soupeře a ne úplně ideální formu, postupně však šla naše výkonnost nahoru.

Vraťme se k premiérové prohře s Chomutovem, když jste dvakrát vedli o tři branky, přesto jste nakonec museli skousnout porážku 8:9. Co bylo příčinou?

Zápas s Chomutovem je těžké hodnotit. Měli jsme výpadky a zbytečné fauly, a tím jsme to Chomutovu darovali, nemyslím si, že by Chomutov byl lepší. Možná si paradoxně myslím, že nám ta prohra může jen pomoct, někdy to přijít muselo (smích).

Netradičně odehrajete mistrovské utkání v úterý 5. listopadu, kdy budete hostit v rámci School matche v 10 hodin Florbal Ústí. Co od utkání očekáváte a jaké máte poznatky o soupeři?

A co říct o Ústí, já vlastně ani nevím (smích). Letos hraje někde ve středu tabulky a tiše prochází základní částí. Snad nás ničím nepřekvapí. Odešlo jim pár klíčových hráčů a to se podepsalo na výsledcích. No, uvidíme.

Může sehrát roli, že se odehraje duel již během úterního dopoledne, ne ve večerních hodinách, jak jste zvyklí? A jak to mají hráči s uvolněním ve škole či práci?

School match je specifický právě tím, že se hraje ráno. Někomu to může dělat problémy, ale mně to naopak vyhovuje. Přijdou školy s dětmi a ta atmosféra je poměrně fajn. Samozřejmě tento zápas má svoji daň, a tou je čerpání dovolené atd. Mnoho hráčů s tím má komplikace a ne každý si to může dovolit, ale věřím, že to ustojíme.

Před školáky budete tvrdit roli favorita, která však bývá ošidná. Čeho se tedy budete muset vyvarovat a naopak v čem bude vaše síla?

Favorit jsme v této sezóně každý zápas, takže pohoda (smích). Na výhru nám bude stačit, když se budeme soustředit na sebe a budeme hrát svou hru. Letos máme tři silné, vyrovnané lajny, které se dokážou parádně zastupovat.

Na co se tedy mohou nejen školáci, kteří do haly míčových sportů dorazí, těšit?

Těšit se mohou na to, že se Miki Strachota dobře vyspí a předvede svoji ´kofbojskou show´.