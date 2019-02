Karlovy Vary - Třikrát vycestovala fotbalová ´grupa´ sedleckého Old boysu na mezinárodní halový turnaj do německého Wildenau.

Dvakrát si do Sedlece přivezla zlato, jednou pak halové stříbro. Letos vyslal na halový turnaj KSNP Sedlec svou rezervu, která čeří fotbalové vody okresní IV. třídy. Ani ta však nezklamala a stříbrem rozšířila sedleckou pohárovou sbírku. Halový turnaj, který pořádal o víkendu spřátelený klub Sedlece SV 1908 Wildenau, vyhrál tamní tým Wildenau U21, který pokořil ve finále právě sedleckou rezervu.

Celkem se představilo na turnaji osm mužstev, která byla rozdělena do dvou čtyřčlenných skupin, odkud pak dvě nejlepší postoupila do semifinále turnaje. Zbylá mužstva pak bojovala o konečné umístění. Sedlecké béčko bez větších potíží vyhrálo svou skupinu, v semifinále pokořilo wildenauskou rezervu a až ve finále okusilo hořkost porážky, když nestačilo na místní výběr hráčů do 21 let, který prakticky Sedleci vrátil porážku ze základní skupiny.

Výsledky Sedlece:

Sedlec B – SV 08 Wildenau Alte Herren 3:0. Branky: Lehečka, Gonda, Vála junior; SV 08 Wildenau U 21 2:1. Branky: Budil, Vála junior; Stammtisch Kaun 0:0; semifinále: Sedlec B – SV 08 Wildenau Reserve 2:0. Branky: Vála junior 2; finále: Sedlec B – SV 08 Wildenau U 21 2:4. Branky: Budil, Gonda.

Sedlec: Jokš – Lehečka, Gonda, Kozel, Vála senior, Vála junior, Budil, Vyskočil.