Seefeld - První závod Visma Ski Classics v novém roce přinesl důležité body nejlepšímu českému týmu v seriálu.

eD system Bauer Team. Foto: eD system Bauer Team | Foto: Deník / Redakce

Obě jedničky eD system Bauer Teamu se probojovaly do nejlepší desítky – Kateřina Smutná byla pátá, Ilja Černousov sedmý. Kaiser Maximilian Lauf absolvovalo celkem šest členů Bauerova týmu.

Rakouský závod byl kvůli velkému množství sněhu a lavinovým nebezpečím v okolí Seefeldu zkrácený ze 60 na 40 kilometrů a většina žen se na náročnou trať vydala na namazaných lyžích.

To platilo i pro Kateřinu Smutnou, která stejně jako v úvodu sezony bohužel bojovala s bolavými zády. „Kvůli nim jsem byla ráda za zkrácenou trať i možnost jet klasicky. Deset dní před závodem jsem vůbec nešla do rychlosti, aby se záda zase nesekla. Na začátku to bylo znát, pak se to ale srovnalo,“ komentovala svůj stav členka eD system Bauer Teamu v cíli.

Kateřina Smutná se krátce po startu zařadila do vedoucí pětičlenné skupiny, z té se ale brzy oddělila trojice Norgrenová, Slindová a Kowalczyková, která nakonec i obsadila stupně vítězů. Nejlepší česká lyžařka bojovala o 4. místo v trojici pronásledovatelek, které dojely do cíle pohromadě. V závěrečném sprintu Smutná obsadila 5. příčku pouhé tři desetiny sekundy za Gjetnesovou.

„Páté místo je dobré, i když to na čtvrté byl kousíček. Kari je ale výborná sprinterka, prohrát s ní není žádná ostuda. Já jsem hlavně spokojená, že mě záda nebolela a neomezovala v jízdě. Po prvním kopci jsem jela chvíli sama a říkala si, že by nebylo špatné, kdyby mě holky dojely. Jet na rovině sama není úplně dobré, takže bylo fajn, že jsme mohly střídat a jet spolu.“

Závod mužů začal úvodním nástupem člena eD system Bauer Teamu Alexise Jeanneroda, který stejně jako Smutná zvolil lyže namazané stoupacím voskem a na chvíli se oddělil od zbytku startovního pole. Klíčový byl ale až atak pětičlenné skupiny, z níž si tři členové týmu BN Bank dojeli pro medaile. Ve skupince pronásledovatelů bojoval o umístění v první desítce Ilja Černousov, mužská jednička Bauerova týmu, který nakonec dokázal závod dokončit na 7. místě. Jeannerod obsadil 25. příčku. „Ilja vykřesal skvělé umístění, se kterým jsem spokojený, podobně jako u Katky. Alexis asi doplatil na stoupací mázu, která byla až moc agresivní,“ hodnotil závod manažer týmu Lukáš Bauer, který se musel jako šéf servisu vypořádat i s nečekanou změnou podmínek na trati.

„Předpověď původně slibovala slabé sněžení přes noc před závodem, nakonec z toho bylo 30 centimetrů nového sněhu. Podmínky tak byly hodně náročné jak pro servis, tak pro závodníky. Největší obavy jsme měli právě ze stoupacích vosků.“

Visma Ski Classics pokračuje hned příští víkend závodem ve Švýcarsku, kde se jede 65kilometrová La Diagonela. (ae)