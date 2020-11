Tým z lázní opět musel oželet služby svého kapitána, nahrávačské jedničky Lukáše Ticháčka, na pozici kapitána ho zastoupil mladíček Lukáš Vašina, na palubovce ho pak nahradil další mladíček Martin Kočka.

Navíc to byl pikantní souboj i pro oba trenéry, když se proti sobě postavili bývalý trenér reprezentace Michal Nekola a současný Jiří Novák.

Lepší vstup do zápasu měl v domácím prostředí Liberec, který se ujal vedení 2:0 na sety, posléze však zabojovalo i Karlovarsko, které dokázalo vyrovnat na 2:2, a o vítězi tak musela rozhodnout zkrácená hra, kterou ovládli hráči Varů. Na účet si připsali velmi cennou výhru, pod kterou se podepsal především exliberecký univerzál Patrik Indra, který si připsal na účet 25 bodů.

Televizní kamery však v prvních dvou setech více svědčily Liberečákům, kteří se ujali vedení 2:0 na sety, když se mohli opřít především o body velezkušeného univerzála Jana Štokra. „První dva sety jsme měli velký problém na přihrávce. V podstatě jsme nenašli cestu, jak se prosadit proti srovnaným libereckým blokům,“ poukazoval po utkání karlovarský trenér Jiří Novák. Třetí a čtvrtý set však dokázaly přetavit ve svůj prospěch Karlovy Vary, které se zlepšily v herních činnostech a vyrovnaly na 2:2.

„Začali trochu lépe přihrávat a samozřejmě nám to ulehčilo útok, byli jsme výborní do obrany. Malinko nám vycházela taktika,“ pochvaloval si Novák zlepšení, které vedlo k vyrovnání.

Ale to nebylo ze strany Karlovarska vše. Ve zkrácené hře udrželi nervy na uzdě, a dokráčeli tak k třetímu bodu, čímž dokonali senzační obrat a v tabulce si drží třetí příčku, právě před Libercem. „Skvělý, bojovný výkon, prostě na hřišti jsme nechali všechno a je to vidět na výsledku. Prohrávali jsme dva nula, dokázali jsme se zvednout neuvěřitelným způsobem. Gratulace nám, perfektní výkon od všech kluků,“ culil se po utkání karlovarský kapitán Lukáš Vašina, pro kterého to byla premiérová výhra s kapitánskou páskou na ruce.

VK Dukla Liberec – VK ČEZ Karlovarsko 2:3 (25:19, 27:25, 21:25, 23:25, 13:15). Rozhodčí: Vlastimil Kovář, Zdeněk Grabovský.

VK Dukla Liberec: T. Kriško, Veselý, Štokr, Šulista, Krajčovič, Kovalčuk, libero Kopáček (stř. Suda, M. Kriško, Shafranovich, Srb).

VK ČEZ Karlovarsko: Kočka, Lux , Patočka, Gustavsson, Vašina, Wilson, libero Pfeffer (stř. Indra, Wiese).