Postup stvrdili svěřenci karlovarského trenéra Jiřího Nováka v domácím prostředí, když i napodruhé pokořili VK Ostrava v poměru 3:1.

„Myslím si, že první dva sety byly velice kvalitní,“ vracel se k vedení 2:0 na sety trenér Varů Jiří Novák. A měl pravdu.

Fanoušci mohli zhlédnout v hale míčových sportů opravdu kvalitní bitvu. Zejména pak v prvním setu, kdy Karlovarsko muselo dotahovat vedení hostů z Ostravy, což se povedlo, a po výhře 25:22 nakročilo do Final Four. Druhý set načaly lépe Vary, které od úvodu až do konce tvrdily volejbalovou muziku, když druhý set vyhrály v poměru 25:17, čímž šly do vedení 2:0 na sety, a tím si zajistily postup mezi nejlepší čtyři celky Českého poháru.

„Jsem šťastný, že jsme splnili jednu z našich povinností a tou bylo dostat se do Final Four. Jsem moc spokojen s tím, že se nám to povedlo hned ve dvou prvních setech,“ chválil si karlovarský kapitán Filip Rejlek.

Ve třetím setu dostali příležitost i hráči z lavičky v čele s novicem v dresu Karlovarska, univerzálem Peterem Mlynarčíkem. Ostrava však neponechala nic náhodě, když značně profitovala z úspěšného podání, a po výsledku 25:18 snížila na 1:2 na sety.

Ve čtvrtém setu se lámal pověstný chléb v samotném závěru, kdy Karlovarsko po výhře 27:25 urvalo třetí bod. „Po druhém setu jsme trochu prostřídali kádr, aby si všichni zahráli. Chvilku jsme se rozkoukávali, ale čtvrtý set už jsme se vrátili k poctivé hře a jsem moc rád, že i naši mladíci ochutnali pocit vítězství,“ liboval si Novák.

VK ČEZ Karlovarsko – VK Ostrava 3:1 (25:22, 25:17, 18:25, 27:25). Rozhodčí: Buchar, Poláček. Diváci: 612. Konečný stav série: 2:0.

VK ČEZ Karlovarsko: Wilson, Ticháček, Lux, Patočka, Rejlek, Wiese, Pfeffer (stř. Petrák, Džavoronok, Vašina, Baláž, Mlynarčík ).

VK Ostrava: Sedláček, Podlesny, Ihnát, Marcyniak, Šoltys, Ihnát, Sobczak (stř. Dvořák).