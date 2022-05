Se zlatou medailí na krku se vše hodnotí jinak než bez ní (úsměv). Ano, sezona byla opravdu velmi náročná a velmi úspěšná. Získali jsme dvě ze tří možných trofejí v našem sportu.

V klubu vykonáváte, dalo by se říci, ´černou práci´, když se mimochodem staráte společně s Ondřejem Hudečkem o zajištění hladkého průběhu především domácích zápasů, jak tuto roli vnímáte?

Vnímám to pozitivně, takto zněla i naše prvotní dohoda s Jakubem Novotným při zakládání našeho klubu. Já provoz klubu, Kuba sport. Následně jsme zjistili, že to nemůže být tak černobílé, a přišel Ondra Hudeček. Té práce v klubu je tak mnoho, že ve dvou to nejde zvládnout, pokud máme oba s Kubou i povinnosti mimo klub.

V jednu chvíli jsem i já lehce zapochyboval, jestli to udržíme, říká šéf Varů

Určitě je to hodně náročné, aby vše klaplo, tak jak má…

Díky tomu, že se všichni v klubu snažíme dělat věci naplno, tak to náročné je, zvláště když chcete být úspěšný. A to my v klubu chceme.

Musel vás tedy potěšit i zájem nejen karlovarských fanoušků především při finálové sérii se Lvy…

Když pominula pandemická omezení, tak se začali fanoušci do klubu vracet. Návštěvy se zvětšovaly s každým vítězstvím A-týmu. Návštěva fanoušků v semifinále a následně ve finále byla třešinka na dortu. Moc si toho vážíme a je to pro nás závazkem pro další sezonu. S fanoušky za zády se vždy hraje lépe.

Bezmála 1 600 diváků v hale míčových sportů, to je neuvěřitelný sen, který jste si splnili…

Ano, máte pravdu, sen se splnil. V posledním utkání finálové bitvy to byla suverénně nejvyšší návštěva v hale míčových sportů. Měl jsem nutkání přesunout poslední utkání do KV Arény, ale nakonec jsem od toho ustoupil, když KV Arénu využijeme na utkání v Lize mistrů.

Radost měli z třetího mistrovského titulu v historii karlovarského klubu prezident Jakub Novotný i viceprezident Jan Meruna.Zdroj: VK ČEZ Karlovarsko/Václav Kohelka

Obhájili jste mistrovský titul, čímž jste si však dali laťku hodně vysoko. Jak bude náročné ji udržet tak vysoko?

Jak se správně říká, jednodušší je vyhrát než obhájit titul. Nám se podařilo vyhrát dvě sezony po sobě. Myslím, že ostatní kluby, a to především Jihostroj a Lvi, nám příští sezonu nedají nic zadarmo, tak obhajoba bude těžší, ale ne nemožná.

Samozřejmě to nepůjde ani bez podpory sponzorů a partnerů klubu…

To je alfou a omegou našeho sportu. My nemáme jiné možnosti, jak naplnit rozpočet, než pomocí partnerů a sponzorů klubu. Zde je opět potřeba poděkovat. Všichni tři, já, Kuba i Ondra, navštívíme partnery a sponzory klubu, představíme jim naši vizi pro další roky a pevně doufáme, že s námi zůstanou, respektive že i někteří přibudou.

Mistři! Volejbalisté Karlovarska urvali titul v boji se Lvy v tie-breaku

Před sebou máte několikaměsíční volno, jak ho využijete?

Volno je především pro hráče, pro nás tři moc volna není. Stavíme tým, jednáme se sponzory a partnery, ale hlavně život klubu se nezastavil vítězstvím A-týmu v extralize. Stále probíhají tréninky mládeže, které se přesunuly na beachové kurty. Trenéři mládeže pod dohledem Ondry Hudečka připravují letní kempy, které jsou skoro naplněny.