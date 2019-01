Karlovy Vary – Po týdenní ligové sledgehokejové přestávce bude nejvyšší soutěž pokračovat svým desátým kolem. Tím se tak základní část ligové soutěže přehoupne do své druhé poloviny.

Úřadující mistr SKV Sharks Karlovy Vary v něm zamíří v neděli 15. listopadu překvapivě na zimní stadion v Chebu, kde mu bude od 14.00 hodin soupeřem nováček soutěže Studénka. „Nikde jinde neměli volný led. Navíc Cheb nám nabídl, že můžeme utkání odehrát u nich, takže jsme nabídku moc rádi přijali,“ vysvětloval kapitán Sharks Jiří Berger.

Karlovarští tak opustili ostrovský azyl, který posunuli o několik desítek kilometrů dál. „Alespoň se představí na domácím ledě Chebané v našem dresu, Hrbek, Nejedlý nebo Janoušek. Pro ně to tak bude určitě motivace,“ hledal pozitiva na dalším stěhování Berger.

Premiérové sledgehokejové buly vhodí úderem 14. hodiny pravděpodobně chebský starosta Jan Svoboda. „Pro nás je to čest, a jsme rádi, že nám v Chebu umožnili duel odehrát,“ podotkl Berger. I samotné utkání s nováčkem pak slibuje skvělou podívanou. V prvním kole totiž hráči z lázeňského města soupeře porazili v poměru 11:1.

„Tuto výhru musíme brát s nadhledem. Studénka, za kterou nastupuje například reprezentant Fojtík, určitě potřebuje nějaký prostor k zapracování. Její výkonnost se zvedá od utkání k utkání. Například v posledním ligovém kole porazila Olomouc 5:2,“ varoval kapitán Karlových Varů.

I přesto budou podle papírových předpokladů sledgehokejisté Sharks jasnými favority. „Víme o tom, jediným naším cílem je proto výhra. Chceme ale dát šanci širšímu kádru, aby si zahráli všichni. Rozložíme síly mezi celý tým,“ prozradil Berger.

Problémy kolem nedělního utkání jsou tedy vyřešeny, další zápas, ve kterém mají 19. prosince Žraloci hostit Draky z Kolína, je ale dál v ohrožení. „Nemáme ho kde odehrát, a tak nám hrozí kontumace v náš neprospěch,“ zklamaně podotkl k duelu kapitán Sharks.

Ale i přesto nehází vedení Sharks flintu do žita. „Jednáme, hledáme. Utkání chceme odehrát, jelikož vůči našim hráčům, kteří tomuto sportu hodně obětují, by to bylo nefér,“ uzavřel Berger.