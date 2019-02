Karlovy Vary – V dresu úřadujícího mistra VK ČEZ Karlovarsko patří k základním kamenům. Sedmatřicetiletý univerzál Filip Rejlek, který okusil i italské volejbalové vody, se tak navrátil opět do známého prostředí.

Univerzál Karlovarska Filip Rejlek (vpravo). | Foto: Deník / Daniel Seifert

Ale ani jeho šestibodový přísun na konto Karlovarska v souboji s velkoklubem Civitanovy na lepší výsledek nestačil.

„Nemáme se za co stydět, byl to jeden z našich nejbojovnějších výkonů v Lize mistrů,“ přemítal po utkání, ve kterém Karlovarsko prohrálo 0:3, karlovarský univerzál Filip Rejlek.

Lube i ve druhém souboji s týmem ze západu Čech plnilo roli favorita. To také během zápasu potvrdilo. „Italský tým předvedl svou sílu, když potřeboval,“ narážel na zkušenosti čtyřnásobného mistra italské ligy Rejlek.

Lube táhl kupředu zejména trojlístek Sokolov, Leal a Simon. Co jméno, to volejbalový pojem. „Mrzí mě ty bodové série, které jsme dostali. Hlavně dvojblok Leal, Simon, ten byl smrtelný,“ upozorňoval Rejlek.

Ve druhém setu dokázalo Karlovarsko během hry smazat bodový náskok Civitanovy a šlo i do vedení, ale nakonec ho neudrželo. „Ve druhém setu jsme začali velice bojovně, párkrát jsme je zablokovali a vystrčili jsme růžky, bohužel to bylo jen chvilkové, ale tyhle záblesky mi udělaly radost,“ hledal pozitiva hráč s číslem 18 na zádech.

Toho nejvíce zaujal během volejbalové bitvy svým výkonem nepřehlédnutelný Robertlandy Simon. „Simon je pan hráč, fenomén, po ubráněném balonu přes něj zahráli z jednoho kroku rychlíka, což je neuvěřitelné, krásné. Samozřejmě by bylo příjemné takové hráče porazit, ale byla i čest si s nimi zahrát, zážitek, na který se nezapomíná,“ uzavřel hodnocení zápasu univerzál Karlovarska.