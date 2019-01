Karlovy Vary – Nejvyšší česká soutěž nohejbalistů se blíží k vyvrcholení základní části.

Nejvyšší česká soutěž nohejbalistů se blíží k vyvrcholení základní části a tabulka je už zcela zřetelně rozdělená. V horní polovině je čtveřice týmů, které si to rozdají o medaile, ve spodní pak kvarteto pro play out. Rozdíl mezi čtvrtými Čelákovicemi a pátým Vsetínem je přitom sedm bodů, a to se ve zbývajících třech kolech nedá překonat.

Pořád je ale o co hrát, zbývající kola nabízí zajímavé duely, které rozhodnou, kdo s kým se střetne ve vyřazovací části. Důležité utkání čeká i karlovarské nohejbalisty, kteří v posledním domácím utkání před prázdninami přivítají Čelákovice. Po sérii více či méně snadných vítězství nad mužstvy ze spodní poloviny tabulky prověří jejich síly loňský semifinalista a aktuálně čtvrtý tým tabulky.

Utkání má pro SK Liapor Witte mimořádný význam, jedině vítězství jim totiž s definitivní platností zaručí druhé místo v konečné tabulce základní části a tedy i výrazně lepší nasazení pro play off. Ve vítězství také v Doubí věří, a to i přes to, že pro toto utkání nemohou počítat se dvěma výraznými hráči základního kádru. „Mimo hru budou zraněný Tomáš Bíbr a singlista Vladimír Babka, kterému start neumožní pracovní povinnosti," vypočítává ztráty vedoucí lázeňského týmu František Veselý. „Na tom, že chceme vyhrát a že pro to uděláme všechno, to samozřejmě nic nemění. V Čelákovicích jsme vyhráli 6:2, a bylo by hezké to doma potvrdit," dodává.

Utkání 12. kola Witte Automotive extraligy SK Liapor Witte Karlovy Vary – Spartak Čelákovice se hraje v areálu SK Liapor Witte v Karlových Varech-Doubí v sobotu 9. června od 14:00 hodin. Diváci se mohou těšit na špičkový nohejbal a veškerý komfort, který areál nabízí, včetně tradičního slosování vstupenek o věcné ceny.