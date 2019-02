Mluví se o nich jako o výjimečné generaci. Takové, která by mohla český volejbal vrátit zpět na výsluní. Očekávání vzrůstají úměrně s počtem medailí – zlatem z mistrovství Evropy kategorie do osmnácti let a stříbrem mezi dvacetiletými. Zvládnou ovšem junioři přechod mezi dospělé? Neprostojí dobu zrání ve čtverečku určeném pro náhradníky?

Volejbalová kvalifikace na Mistrovství Evropy juniorů do 20 let mezi Českou republikou a Řeckem. Lukáš Vašina má číslo 11. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Devatenáctiletý Lukáš Vašina má pevné místo mezi úspěšnými mladíky. Zážitků zpod vysoké sítě nepočítaně. „Nejraději vzpomínám na loňské finále U18 s Itálií. A taky na utkání s Brazílií na MS. Vždyť jsme porazili velmoc,“ popisuje smečař. O nadějích volejbalové komunity už cosi zaslechl. „Loni jen šeptem. Letos jsme si uvědomili, že v nás něco je,“ usmívá se. Pokud se ho zeptáte na důvody výher, bez rozmýšlení vypálí: „Máme zdravou mentalitu. Chceme získat každý balon. A nepochybujeme o tom, že se nám to podaří.“

Lukáš VašinaNarozen: 6. července 1999 v České Třebové

Klub: Karlovarsko

Pozice: smečař

Výška: 197 cm

Váha: 80 kg

Smečařský – blokařský dosah: 344 cm – 325 cm

Největší úspěchy: zlato z ME U18 2017, stříbro z ME U20 2018, sedmé místo z MS U19 2017, juniorský titul MR 2016 s Ostravou, žákovské stříbro z MR 2014 s Českou Třebovou

Loňský extraligový ročník strávil v Ostravě. Po něm bylo jisté, že sedmý tým tabulky svůj klenot neudrží. Tím spíš, když se ozvali mistři. „Bylo to pro mě velké překvapení. Dlouho jsem se nerozmýšlel,“ říká Vašina, jenž upřednostnil Karlovarsko před cizinou i Českými Budějovicemi, se kterými výrazně koketoval. „Klubů bylo více, jeden z Německa. Ještě nejsem natolik vyhraný. Na zahraniční angažmá mám dost času,“ přiznává. Konkurence ve zlatém týmu se neobává: „Zase se budu učit od těch nejlepších – Ondry Hudečka, Filipa Rejlka a dalších.“



To, že se dostal mezi českou elitu a účastníky Ligy mistrů, poznal hned. „V Ostravě jsme bydleli tři v panelákovém bytě. Teď jsme dva v baráčku,“ líčí Vašina. Nadšení ho neopouští ani při popisování zázemí skoro nové multifunkční haly. Nebo pokud hovoří o fanoušcích. „Dobře si pamatuji, jak jsou nepříjemní pro soupeře. Domácí zato podporují v každé výměně. I když se nedaří,“ zdůrazňuje.

Povzbuzovat Ondru Hudečka je čest

Při vstupu do kabiny cítil respekt. Atmosféra v ní ho ovšem nadchla. „Žádné dělení na mladé a staré. Máme výborný kolektiv.“ Mezi všemi pak ční kapitán Ondřej Hudeček. „Ondra je osobnost, ke které vzhlížíme. Skvělý volejbalista a dlouholetý tahoun národního týmu, který hrával v cizině,“ hovoří s úctou o přímém konkurentovi na „svůj“ post. „Jsme ve dvojici v posilovně, kde na mě dává pozor. Stejně tak při rozpinkání. Rady už přišly a týkaly se hlavně blokování,“ prozrazuje Vašina, kterého potěšil i trenér Jiří Novák. „Slíbil, že pokud budu makat na tréninku, šanci dostanu.“

S osobou Ondřeje Hudečka se pojí i první Vašinův úkol. Sedmatřicetiletý bombarďák má totiž o centimetr vyšší smečařský dosah než hrdina našeho příběhu. „Od toho začnu,“ řehtá se talent. „Ale budu to mít těžké. Hudec je neuvěřitelný skokan. Je šikovný, má to v ruce. A neskutečný profesionál,“ charakterizuje svůj vzor mladík, který sebe vidí jako „hecíře“. Nabízí se proto otázka, zda si na tuto úlohu troufne i mezi karlovarskými hvězdami. „Takový je můj styl. Je pro mě čest povzbuzovat Ondru Hudečka i další kluky.“

Nikdy nestůj v koutě

A ještě jeden muž výrazně ovlivnil Lukáše Vašinu. „Bez taťky bych se nikdy nedostal tak daleko,“ děkuje na dálku otci Lubomírovi, jenž nyní trénuje mládež v Ostravě a akademický výběr ČR. Rad mu dal nepočítaně a zatím se vyplácí. Ta nejdůležitější zní: „Nikdy nestůj v koutě. Na hřišti tě musí být vidět.“

Snad bude Vašinova cesta i nadále přímočará. „Teď se soustředím na Vary. Za tři roky, co mám tady smlouvu, se chci prosadit do základního kádru, získat titul, Český pohár, pomoci týmu k výbornému umístění v Lize mistrů,“ vypočítává. „A pak mě láká zahraničí. Špatné by nebylo Polsko nebo Itálie,“ dodává Vašina.

Ondřej Hudeček o Lukáši VašinoviLukáš by to mohl někam dotáhnout. Je sebevědomý, přitom má respekt ke starším hráčům, co něco dokázali. Poslouchá, co mu říkáme, sleduje, co děláme. Snaží se od nás něčemu naučit.



Má dobrý cit pro balon, na příjmu i v útoku. Musí ještě pracovat na mnoha detailech. Smečaři obecně neradi blokují, světový volejbal si ale bez této činnosti nezahrajete. Hodně úsilí musí věnovat i obraně v poli. Je dobře, že přišel do Karlovarska, kde se může vyvíjet a udělat další krok v kariéře.



Neměl by teď řešit, kolik toho odehraje. A na plac se dostane, sezonu neprostojí ve čtverečku. Je jen na něm, kdy a jestli mě sežere svou agresivitou a já mu předám roli. Důležité je, aby si nemyslel, že všechno umí, a viděl vedle sebe konkurenci. Jedině tak se posune dál. Lepší je být u nás člen týmu než jinde VIP hráč.