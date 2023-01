Skicrossařka Apolínová: Největším pohonem je podpora rodičů

Redakce

Co mládežnická olympiáda, to cenný kov. Karlovarská skicrossařka Nela Apolínová ale závodí hlavně pro radost. „Sport není jen o medailích, hlavní je si to užít a potkat se s ostatními závodníky.“ Apolínová se Olympiády dětí a mládeže zúčastnila už podruhé, v roce 2020 brala stříbro, letos svůj výkon ještě vylepšila a získala zlato.

Nela Apolínová dosáhla na cenné zlato. | Foto: ČOV/Tomáš Kozáček