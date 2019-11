Volejbal je jeho druhou životní láskou.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Čech Jan

Bývalý volejbalista Zdeněk Sklenář patří v současné době k nepostradatelným volejbalovým kamenům extraligového celku VK ČEZ Karlovarsko, kde plní nejen roli asistenta trenéra, ale také zaskakuje v roli statistika extraligového A-týmu, když v tomto oboru patří k nejlepším v celé České republice. „Samozřejmě je to časově hodně náročné, proto musíte mít vstřícnou a tolerantní manželku, čehož si hodně vážím,“ pochvaloval si Zdeněk Sklenář velké podpory své manželky Šárky, bez které by to nešlo.