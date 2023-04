Skvělá práce. Vary zažily zmrtvýchvstání, naděje na finále stále žije

/VOLEJBAL/ Nebylo cesty zpět. Pokud pomýšleli volejbalisté Karlovarska na prodloužení semifinálové série s pražskými Lvi, museli ve třetím duelu série vyhrát. Karlovarský trenér Jiří Novák zamíchal před duelem sestavou, když do základu zařadil Patrika Lamance a Lukáše Wieseho. A volba karlovarského stratéga to byla správná. Tentokrát to bylo Karlovarsko, které si fanoušci pamatují z předešlých sezon, což se promítlo i na palubovku, na které kralovaly právě Karlovy Vary, které vyhrály 3:0 na sety, čímž si udržely naději na třetí finále v řadě.

Karlovarsko udrželo naději na třetí finále v řadě, v hale míčových sportů porazilo VK Lvi Praha 3:0 na sety. | Foto: Lvi/David Kratochvíl

Stejně jako v předchozích duelech, byla od úvodního míče k vidění v hale míčových sportů, vyrovnaná partie. Tu však dokázaly Vary rozbořit skvělým servisem ve druhé polovině prvního setu, když Lvům utekly na rozdíl tří bodů 18:15. Vedení si výběr z lázeňského města udržel až do koncovky, kdy hosté sice odvrátili první mečbol, ale na ten druhý, který skvostně složil karlovarský univerzál Patrik Lamanec k lajně, již nestačili – 25:20. I ve druhém setu byla k vidění parádní reklama na kvalitní volejbal, kdy si oba týmy nedarovaly ani míč. Přeci jen se více v úvodu dařilo Varům, které šly do vedení 7:5. To ale neudržely, když začaly chybovat na servisu, čehož využili hráči z Prahy, kteří přehoupli vývoj na svou stranu 12:10. Smůla se Varům lepí na paty. Nevyužily ani druhý mečbol, série se vrací do lázní Vary dokázaly poté uhrát tři míče v řadě, čímž vedly 13:12, ale Praha opět dokázala přehoupnout vedení na svou stranu 17:16. Karlovarsko však dokázalo srovnat a následně přišla na pořad dramatická koncovka, kterou Karlovy Vary urvaly v poměru – 25:21. Do třetího setu šla Praha s vědomím, že musí vyhrát. Jiného názoru však byli hráči Karlovarska, kteří opět získali důležitý náskok v závěru setu, kdy odskočili hostům nejprve na 17:13, následně pak na – 25:21. VK ČEZ Karlovarsko – VK Lvi Praha 3:0 (25:20, 25:21, 25:21). Rozhodčí: Rychlík, Dušek. Diváci: 1140. Stav série: 1:2. Karlovarsko: Weir, Lamanec, Zajíček, Keemink, Wiese, Ihnát, libero Pfeffer (stř. Juhkami, Sasak, Pastrňák). Lvi Praha: Kriško, Schouten, McCarthy, Todua, Janouch, Pessoa, libero Moník (stř. Kollátor, Vodička, Pliasetskyi, Čech).

