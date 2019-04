„Přivítalo nás příjemné počasí, teplé moře, slunce. Po náročné zimě skvělý,“ vracel se k ideálním podmínkám, které na Kypru panovaly, Jan Kubíček. Nejen na něho však čekala řádně rozmanitá, náročná trať. „Ta byla namotaná v blízkém národním parku v okolí města Paphos. Všude volné kameny, podklad písek. Brutální výjezd s ještě lepším technickým sjezdem zvaným rockgarden. Na začátek nemilosrdná trať,“ přiznává Kubíček a hned připojil: „To celé dvakrát (smích). Oproti tomu běh byl milosrdný, rovinka kopírující pobřeží, mix asfaltu a trailu.“ Start úvodního závodu evropské tour byl tradičně v brzkých hodinách. „Trochu mi trvalo si zvyknout,“ odtajnil Kubíček.

„Nakonec to ale bylo dobré. Při plavání jsme se háknul za lepšího plavce před sebou. Navíc čisté moře, slunce, takže pecka,“ s úsměvem narážel chodovský rodák na 1,5km trať plavání, kterou museli závodníci zvládnout.

„Při výlezu z vody následoval bleskový přechod na kolo. Tak nějak jsem hledal správný rytmus, pral se s technikou,“ vracel se k náročné osmatřicetikilometrové trati, kterou museli triatlonisté zvládnout.

„Najel jsem do krpálu, kolo pořád tancovalo, navíc nepříjemné rolety cestu vzhůru hodně zpomalovaly. I přesto jsem docvakl vedoucí skupinku. Ke konci kopce přilétl Dafflon, chvíli se s ním svezl, ale na Rockgarden mi definitivně dal sbohem. Zbytek jsem jel sám. Vydrncaný jsem najel do druhého kopce, když slunce začalo pořádně smažit, ale opět jsem docvakl zpátky skupinu, druhé kolo se mi jelo lépe, bavilo mě to,“ bilancoval své vystoupení na kole Kubíček. Pak už přišel na pořad závěrečný desetikilometrový běh. „Zvládl jsem trochu i orienťák ke konci kola, když někdo strhal fábory i technický dojezd do depa,“ přiblížil netradiční situaci během závodu.

„Běh byl za odměnu, ne zadarmo. Zezadu na mě tlačila portugalská stars Dolores. Po necelých třech hodinách jsem doburácel do cíle, když jsem ještě během finiše předběhl jednoho borce, ve finále z toho bylo osmé místo. Je na čem pracovat, ale na úvod fajn, takže vládne spokojenost,“ dodal spokojeně k osmé příčce Kubíček.