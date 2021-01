Tentokrát povinně uspělo na palubovce předposlední Příbrami, kde dosáhlo na vítězství 3:0 na sety, sedmé v řadě za sebou, čímž si Vary vytvořily v čele tabulky čtyřbodový, respektive pětibodový náskok před pronásledovateli.

Do prvního setu vstoupila Příbram odvážně a s favoritem ze západu Čech držela krok do stavu 14:14, posléze pak domácí volejbalisté vyrobili několik chyb, které Karlovarsko bez milosti bodově potrestalo, a i když Příbram v závěru prvního setu pořádně zlobila, hosté dotáhli sadu do výhry 25:22.

„Prohry bolí vždycky, samozřejmě hráli jsme s Karlovými Vary, které mají kvalitnější kádr než my, takže jsme s nimi hráli vyrovnaný volejbal do stavu 14:14 v prvním setu. Bohužel se opět projevily naše chyby, které děláme a které nás limitují v dosažení lepšího výsledku,“ zklamaně se vracel k porážce příbramský trenér Daniel Rosenbaum. Druhý set pak byl již plně v režii lídra tabulky, který exceloval ve všech herních činnostech, o čemž vypovídá i výsledek 25:15, kdy Karlovy Vary šly do vedení 2:0 na sety.

Ve třetí sadě se opět volejbalově probudil omlazený výběr Příbrami, když dokázal smazat několikabodový náskok Karlovarska, a poté se příbramští kocouři dokonce dostali do vedení a hosté z lázeňského města se měli co otáčet, aby nedošlo k překvapení. Nakonec v dramatické koncovce urvali třetí bod za výhru 25:23.

„Ve třetím setu jsme postavili mladé hráče, bylo tam hodně mladých a hráli jsme dobrý volejbal do stavu 23:22. Pak jsme přestali plnit taktické pokyny, které jsme si domluvili,“ přidával k hodnocení příbramský trenér. I přes výhru nebyl trenér Varů příliš spokojený.

„Byl to pro nás strašně těžký zápas po utkání s Jihostrojem, kdy jsme se mentálně hodně vydali, takže to byl proti Příbrami hodně studený a profesorský výkon, tohle já moc nemám rád,“ prozradil své pocity po patnácté výhře svého týmu karlovarský kormidelník Jiří Novák.

„Jsem vždy zastáncem toho, že se to odehraje naplno a jde se do toho. Situace byla takováto a jsem rád, že zápas takhle dopadl,“ dodával k utkání s Příbramí Novák. Obnovenou premiéru, která byla vítězná, si vystřihl kapitán Varů Lukáš Ticháček, který tentokrát naskočil po zranění do úvodní šestky.

„Jsme spokojení se třemi body, pro ty jsme do Příbrami jeli. Myslím, že ty jednotlivé sety mohly být vyhrané s větším rozdílem, ale bylo to tak, jak to bylo, a tři body se samozřejmě počítají,“ chválil si povinné vítězství Lukáš Ticháček. Třetí dvojutkání pak čeká Karlovarsko o tomto víkendu, kdy se dvakrát střetne s týmem Lvů Praha.

VK Euro Sitex Příbram – VK ČEZ Karlovarsko 0:3 (22:25, 15:25, 23:25). Rozhodčí: Dušek, Kvarda. Bez diváků.

VK Euro Sitex Příbram: D. Rosenbaum, Böhm, Hladenko, Hulpach, Kuchař, Polák, libera Juračka, Peterka (stř. Trojanowicz, A. Rosenbaum, Lopata, J. Ureš, F. Ureš).

VK ČEZ Karlovarsko: Lux, Patočka, Indra, Wiese, Wilson, Ticháček, libero Pfeffer (stř. Vašina, Keemink).